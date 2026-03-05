Монстры Чернобыля: правда о гигантских сомах из пруда-охладителя

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Интернет полон видео с подписями вроде "радиоактивные мутанты Чернобыля". Двухметровые хищники неподвижно парят в мутной воде охладительного канала в тени четвертого реактора.

Кто запустил этих гигантов под четвертый реактор? И что стало с чернобыльскими сомами спустя почти 40 лет после аварии?

Легенды про рыб-мутантов

Страшилки про чернобыльских сомов начали распространяться почти сразу после катастрофы . Рассказывали, будто радиация превратила обычную рыбу в агрессивных гигантов, способных проглотить мелких птиц и даже напасть на человека.

В 2013 году телеканал Animal Planet снял эпизод программы "Речные монстры", где ведущий Джереми Уэйд ловил рыбу в пруду-охладителе. Дозиметр пищал, а пойманный сом, по словам авторов, был "в 16 раз более радиоактивным, чем нормальная рыба".

Специалисты по радиации поясняют: да, сомы из пруда-охладителя действительно радиоактивны. Но это не значит, что радиация сделала их огромными.

"Очень, очень немногие мутации приводят к сверхкрупным размерам, — комментирует доктор Тимоти Муссо, специалист по радиации из Университета Южной Каролины. — Гораздо чаще воздействие радиации, наоборот, ослабляет организм: такие рыбы растут хуже, менее эффективно добывают пищу и живут меньше".

Что было до катастрофы?

Сомы появились в пруду-охладителе задолго до апреля 1986 года. Водоем создали в 1975-м для отвода тепла от реакторов Чернобыльской АЭС.

Пруд-охладитель до аварии стал крупным промысловым рыбным хозяйством. Там разводили сомов, карпов и другую рыбу на чистых комбикормах. Более того, уровень радионуклидов в этой "фермерской" рыбе был даже ниже, чем у дикой из обычных рек.

Сомов туда запустили не для каких-то экспериментов или "демонстрации безопасности зоны". Это было обычное хозяйственное использование большого теплого водоема при атомной станции.

Сом — и так крупная рыба

Европейский сом (Silurus glanis) — это не какая-то мелкая рыбешка, мутировавшая до чудовищных размеров. Это крупнейшая пресноводная рыба Европы и одна из самых больших в мире.

В обычных условиях взрослый сом достигает 1,5 метра в длину и весит около 17 килограммов. Но при благоприятных обстоятельствах эти рыбы могут дожить до 80 лет, вырасти до пяти метров и набрать более 160 килограммов веса. Особи длиннее двух метров встречаются редко, но они существуют и за пределами Чернобыля.

Рай для хищника

Так почему же в пруду-охладителе так много крупных сомов? Ответ прост: это идеальные условия.

Во-первых, теплая вода. Пруд-охладитель изначально создавался для отвода тепла от реакторов, и даже сейчас, спустя десятилетия после остановки станции, вода там теплее, чем в обычных реках. Тепло ускоряет метаболизм рыб, они быстрее растут.

Во-вторых, обилие пищи. Сомы — активные хищники и падальщики. Они едят рыбу, лягушек, червей, водоплавающих птиц и даже мелких млекопитающих. В изолированном водоеме конкуренции за еду практически нет.

В-третьих, отсутствие рыбаков. После катастрофы людей из зоны отчуждения эвакуировали, рыбачить там запретили. Сомы оказались в полной безопасности. Они доживают до глубокой старости и достигают своего природного максимального размера.

Что показали исследования

Ученые изучали влияние радиации на рыб Чернобыля. Исследование 1996 года обнаружило генетические повреждения у сомов из пруда-охладителя, связанные с концентрацией цезия-137.

Но более позднее масштабное исследование 2018-го не подтвердило эти выводы. Ученые "не обнаружили положительной корреляции между уровнем радиационного воздействия и хромосомными повреждениями" у сомов.

Правда, в озерах зоны отчуждения нашли морфологические изменения в репродуктивных системах некоторых рыб — в двух сильно загрязненных озерах процент особей с недоразвитыми гонадами (половыми железами) оказался достаточно высок. Но это не касалось размера рыб.

Чернобыль как заповедник

Авария на ЧАЭС стала катастрофой для сотен тысяч людей — и продолжает отзываться последствиями. На этом фоне особенно остро звучит парадокс: территория, ставшая символом человеческой трагедии, постепенно превратилась в заповедник, где дикая природа получила редкую свободу.

Биолог Джим Бизли установил , что популяция крупных млекопитающих в зоне отчуждения превысила численность, которая была до аварии. Плотность популяции волков в Чернобыле значительно выше, чем в Йеллоустонском национальном парке США. Бизли объясняет : "Люди были удалены из системы, и это значительно перевешивает любые потенциальные радиационные эффекты".