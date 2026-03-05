Рейтинг@Mail.ru
Челябинская область проводит превентивные мероприятия перед паводком
Челябинская область
 
10:24 05.03.2026
Челябинская область проводит превентивные мероприятия перед паводком
Челябинская область активно готовится к прохождению паводкоопасного периода, так, созданная по поручению главы региона Алексея Текслера взрывотехническая группа РИА Новости, 05.03.2026
ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар - РИА Новости. Челябинская область активно готовится к прохождению паводкоопасного периода, так, созданная по поручению главы региона Алексея Текслера взрывотехническая группа с 10 марта приступит к работам по ослаблению льда на водоемах, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, по поручению губернатора в регионе создана взрывотехническая группа для проведения работ по ослаблению льда на водоемах области.
"В задачи взрывотехнической группы входит предупреждать и предотвращать чрезвычайные ситуации, связанные с паводками. Укомплектовали штат группы высококвалифицированными специалистами, закупили необходимую технику. И, что особенно важно, получили лицензию на работу со взрывчатыми материалами промышленного назначения", – цитирует пресс-служба слова губернатора Алексея Текслера.
Губернатор подчеркнул, что регион продолжит развитие сил и средств спасателей для обеспечения безопасности южноуральцев.
По словам губернатора, в прошлом году спасателей и пожарных испытывали на прочность и стихия, и техногенные факторы. "Мы хорошо помним, как оперативно и профессионально сработали наши чрезвычайные службы в зимний период, когда выпала двойная норма снега, а затем он быстро растаял, и резко повысился уровень воды в реках", – отметил Текслер.
Правительство региона отмечает, что развитие материально-технической базы чрезвычайных служб – одно из приоритетных направлений в работе регионального правительства. С 2019 по 2025 год из бюджета области выделили более 1,6 млрд руб, на эти средства построены новые пожарные депо, закуплена пожарная техника, БПЛА, аварийно-спасательное оборудование, специальное снаряжение, добавляет пресс-служба.
По данным пресс-службы, одна из ключевых задач на сегодняшний день – полная готовность к прохождению паводкоопасного периода и качественное проведение всех превентивных мероприятий. "Мы ведем подготовку к весеннему половодью. Начаты ледорезные работы на реке Сим в Ашинском районе. С 10 марта взрывотехническая группа Областной поисково-спасательной службы приступит к последовательным взрывным работам. Особое внимание уделяется тому, чтобы эти работы не нанесли ущерба близлежащим домам и садовым товариществам", – цитирует пресс-служба слова начальника ГУМЧС России по региону Юрия Буренко.
Работы по чернению льда и другие превентивные меры также будут реализованы в соответствии с графиком, утвержденным комиссиями по чрезвычайным ситуациям, поясняется в сообщении.
Министр общественной безопасности Александр Гриб отметил, что в регионе в текущем году начал работу отряд операторов дронов. "Теперь в службе есть свой отряд операторов дронов — закупили шесть беспилотников. С высоты спасатели будут мониторить обстановку на реках", - цитирует пресс-служба министерства общественной безопасности слова Гриба.
Так, по данным министерства, взрывать лед будут в двух точках области, в том числе в городе Аша (река Сим) 10-13 марта и в Варне (река Нижний Тогузак) 16-20 марта. Распиловка льда ляжет на спасателей областного министерства общественной безопасности: Троицк (река Уй) — 17-24 марта, Брединский район (река Берсуат) — 25-26 марта и Ашинский район (река Сим) — с 3 марта началась распиловка льда. А также будут проводить чернение льда (лед посыпают сажей или землей, чтобы он таял быстрее, работы проводятся в солнечные дни) в Аше, Пластовском районе, Катав-Ивановском и Нагайбакском районах.
 
