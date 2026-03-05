https://ria.ru/20260305/bryanskaya-2078816999.html
В Брянской области при атаке ВСУ повреждены три автомобиля и автоцистерна
В Брянской области при атаке ВСУ повреждены три автомобиля и автоцистерна - РИА Новости, 05.03.2026
В Брянской области при атаке ВСУ повреждены три автомобиля и автоцистерна
Три легковых автомобиля и автоцистерна повреждены в Суземском районе Брянской области в ходе атаки ВСУ, рассказал губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
суземский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
РИА Новости
РИА Новости
В Брянской области при атаке ВСУ повреждены три автомобиля и автоцистерна
Богомаз: в Брянской области дроны ВСУ повредили три легковушки и автоцистерну