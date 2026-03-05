https://ria.ru/20260305/bryanskaya--2078778254.html
В Брянской области при атаке дронов ВСУ поврежден автомобиль
В Брянской области при атаке дронов ВСУ поврежден автомобиль - РИА Новости, 05.03.2026
В Брянской области при атаке дронов ВСУ поврежден автомобиль
Гражданский автомобиль поврежден в результате атаки ВСУ в селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:44:00+03:00
2026-03-05T15:44:00+03:00
2026-03-05T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Брянской области при атаке дронов ВСУ поврежден автомобиль
Богомаз: в брянском селе Воронок при атаке дронов ВСУ повредило автомобиль