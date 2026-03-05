Рейтинг@Mail.ru
Вяльбе опровергла слухи о предвзятости сервисменов в отношении Большунова
05.03.2026
Вяльбе опровергла слухи о предвзятости сервисменов в отношении Большунова
2026
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Среди специалистов по подготовке лыж сборной России по лыжным гонкам нет никакого настроя против трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, заявила в интервью РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Ранее Большунов в эфире "России 24" сказал, что в начале сезона его лыжи ехали "не так, как нужно". По мнению спортсмена, это может быть связано с тем, что во внутренних турнирах у кого-то "на эти гонки ставки очень большие".
"Я не согласна с этим, - сказала Вяльбе, отвечая на вопрос о возможном заговоре сервисменов против Большунова. - У нас сервис-группа работает вместе, и никогда такого не было. Когда Саша был недоволен лыжами после скиатлона, я разговаривала с его смазчиком. Никаких разных порошков или чего-то подобного не было, все лыжи готовили одинаково. Думаю, это просто эмоции".
Полностью интервью с Еленой Вяльбе читайте в пятницу на сайте РИА Новости.
Егор Сорин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Не уверен, что им стыдно": Егор Сорин – о Коростелеве, Большунове и Клебо
4 марта, 13:50
 
