МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Недавнее заявление бывшего участника Modern Talking, знаменитого немецкого музыканта Дитера Болена о тандеме Россия — Германия вовсе шокировало немецкую общественность. Он и раньше тепло отзывался о нашей стране, чем неизменно удивлял европейцев.
О чем заявил музыкант? И как высказывания влияют на его карьеру?
Легенды в СССР
Дитер Болен родился 7 февраля 1954 года в небольшом немецком городке Берне. Музыкой начал увлекаться под влиянием легендарной группы The Beatles.
В 1983-м состоялась его судьбоносная встреча с Томасом Андерсоном в немецкой звукозаписывающей компании Hansa. Туда Томас приехал по приглашению Болена. Музыканты сразу нашли общий язык и записали пять совместных композиций.
А в 1984 году произошло рождение легенды, той самой поп-группы Modern Talking, которая состояла из брюнета Андерса, занимавшего позицию вокалиста, и светловолосого Болена, ставшего продюсером, автором песен и гитаристом.
Впервые Modern Talking приехали в Советский Союз еще в 1987-м. Тогда состоялись пять аншлаговых концертов в Москве, а потом и в Ленинграде. Снова посещали нас и 5 июня 1998 года (в туре возвращения), и перед окончательным распадом коллектива в 2003-м.
"Они могут меня уничтожить"
В начале наделавшего так много шума интервью музыкант обрисовал текущую ситуацию: Германия, по его словам, сегодня покупает фактически ту же российскую нефть, но делает это через посредников — итоговая стоимость оказывается втрое выше прежней.
Такой подход, по мнению Болена, — настоящее экономическое безумие. Он подчеркнул, что это не политическая позиция, а обычный здравый смысл: если страна когда-то получала дешевую энергию напрямую и процветала благодаря этому, то разрушать такую схему ради политических жестов означает рубить сук, на котором сидишь.
"Все эти глупости мне надоели. Но если честно, то Германия и Россия — это была просто идеальная команда. Мир, дружба, жвачка…" — заявил Дитер Болен.
"Все было супер"
Музыкант напомнил, что предупреждал о неэффективности украинского проекта еще три года назад, и с тех пор, по его словам, ситуация лишь ухудшилась.
Болен говорил и о том, что Германия переживает тяжелые экономические потрясения. Союз между Москвой и Берлином когда-то был практически идеальным: Россия предоставляла ресурсы, а Германия — технологии. Обе стороны выигрывали.
"Это была просто идеальная команда, потому что мы (ФРГ. — Прим. ред.) получали дешевую энергию. Все было супер… С чисто экономической точки зрения у них было одно, у нас было другое. Эдакий дуэт Modern Talking. И все это решили уничтожить?!" — открыто удивляется Дитер Болен.
Музыкант признался, что прекрасно понимает риск подобных заявлений. Но не готов отказываться от своих слов.
Реакция простых немцев
Интервью набрало более миллиона просмотров, и его увидели прежде всего обычные немцы. Реакция которых стала показательной: комментарии буквально захлестнули платформу.
© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Люди писали о том, что давно устали от официального курса, который оторван от реальной жизни, и что им импонирует честность Болена. Особенно сильным было чувство облегчения: будто кто-то наконец произнес вслух то, что давно витало в воздухе.
Высказывания Болена на своей странице в соцсети X прокомментировала известная журналистка Алина Липп.
Она написала, что Германия утратила то самое, что давало ей экономическое превосходство: дешевую российскую энергию, промышленное развитие и политическую устойчивость.
Однако, похоже, мнение простых немцев совсем не заботит политиков, ориентированных на конфронтацию с Россией.