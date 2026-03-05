Рейтинг@Mail.ru
13:59 05.03.2026
Российская туристка рассказала о подорожании билетов из Дубая в Москву
Туристка из Москвы рассказала РИА Новости, что билеты из Дубая в Россию подорожали и стали стоить более 100 тысяч рублей.
москва, дубай, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, россия
Москва, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Россия
Российская туристка рассказала о подорожании билетов из Дубая в Москву

РИА Новости: россиянка рассказала, что цены на билеты из Дубая превысили 100 тыс

Дубай
Дубай
Дубай. Архивное фото
Дубай. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Туристка из Москвы рассказала РИА Новости, что билеты из Дубая в Россию подорожали и стали стоить более 100 тысяч рублей.
Девушка рассказала, что должна была лететь рейсом из Дубая в Москву 3 марта, однако его отменили, а туроператор предложил другой рейс на следующий день, но уже из города Фуджейры в Москву. Она уточнила, что запросила корректировку рейса из-за огромной цены.
Отдыхающие на пляже в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Около шести тысяч россиян не могут вернуться в Россию, сообщили в АТОР
Вчера, 13:48
"Не возврат средств, а корректировку, потому что билеты сразу подорожали. Оттуда (из Дубая-ред.) билеты были уже за 100 тысяч (рублей - ред.)", - рассказала собеседница.
Кроме того, девушка рассказала, что из гостиницы, где им пришлось задержаться на сутки, их никто не выселял и не требовал дополнительную плату, а питание в этот дополнительный день было таким же, как и в другие.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
Лайнер - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка, застрявшая на лайнере в Катаре, рассказала о взрывах
Вчера, 13:41
 
