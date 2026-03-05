Российская туристка рассказала о подорожании билетов из Дубая в Москву

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Туристка из Москвы рассказала РИА Новости, что билеты из Дубая в Россию подорожали и стали стоить более 100 тысяч рублей.

"Не возврат средств, а корректировку, потому что билеты сразу подорожали. Оттуда (из Дубая-ред.) билеты были уже за 100 тысяч (рублей - ред.)", - рассказала собеседница.

Кроме того, девушка рассказала, что из гостиницы, где им пришлось задержаться на сутки, их никто не выселял и не требовал дополнительную плату, а питание в этот дополнительный день было таким же, как и в другие.