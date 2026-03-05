https://ria.ru/20260305/bilety-2078733876.html
Российская туристка рассказала о подорожании билетов из Дубая в Москву
Туристка из Москвы рассказала РИА Новости, что билеты из Дубая в Россию подорожали и стали стоить более 100 тысяч рублей. РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Туристка из Москвы рассказала РИА Новости, что билеты из Дубая в Россию подорожали и стали стоить более 100 тысяч рублей.
Девушка рассказала, что должна была лететь рейсом из Дубая
в Москву
3 марта, однако его отменили, а туроператор предложил другой рейс на следующий день, но уже из города Фуджейры в Москву. Она уточнила, что запросила корректировку рейса из-за огромной цены.
"Не возврат средств, а корректировку, потому что билеты сразу подорожали. Оттуда (из Дубая-ред.) билеты были уже за 100 тысяч (рублей - ред.)", - рассказала собеседница.
Кроме того, девушка рассказала, что из гостиницы, где им пришлось задержаться на сутки, их никто не выселял и не требовал дополнительную плату, а питание в этот дополнительный день было таким же, как и в другие.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.