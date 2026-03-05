Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Яровой в ДНР - РИА Новости, 05.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/belousov-2078733440.html
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Яровой в ДНР
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Яровой в ДНР - РИА Новости, 05.03.2026
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Яровой в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением населенного пункта Яровая Донецкой Народной Республики, поздравительная... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:58:00+03:00
2026-03-05T13:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
безопасность
россия
донецкая народная республика
россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Безопасность

Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Яровой в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением населенного пункта Яровая Донецкой Народной Республики, поздравительная телеграмма министра опубликована в канале ведомства в Max.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Яровая Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Глава военного ведомства отметил, что, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, военнослужащие соединения уверенно продвигаются вперед, шаг за шагом приближая день общей победы, добавили в Минобороны РФ.
"В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и не добился своих целей. Показывая пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом, воины-мотострелки освободили населенный пункт Яровая Донецкой Народной Республики. Поздравляю вас с достигнутым успехом", – говорится в поздравительной телеграмме.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовБезопасность
 
 
