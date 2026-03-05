Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Яровой в ДНР

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением населенного пункта Яровая Донецкой Народной Республики, поздравительная телеграмма министра опубликована в канале ведомства в Max.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Яровая Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Глава военного ведомства отметил, что, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, военнослужащие соединения уверенно продвигаются вперед, шаг за шагом приближая день общей победы, добавили в Минобороны РФ.
"В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и не добился своих целей. Показывая пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом, воины-мотострелки освободили населенный пункт Яровая Донецкой Народной Республики. Поздравляю вас с достигнутым успехом", – говорится в поздравительной телеграмме.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
22 июня 2022, 17:18