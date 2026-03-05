Минск обеспокоен попытками расширить ближневосточный конфликт на ОАЭ

МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в телефонном разговоре с вице-премьером – министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном выразил серьезную обеспокоенность попытками расширения ближневосточного конфликта на ОАЭ, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Рыженков по поручению главы белорусского государства провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Его Высочеством Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Была высказана серьезная обеспокоенность белорусской стороны попытками его расширения на ОАЭ, которые являются надежным партнером и другом белорусского народа, поступающими сообщениями о жертвах среди мирного населения и причиненном ущербе, подчеркнуты негативные последствия конфликта для региональной и глобальной экономики", — говорится в сообщении.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства выразил слова поддержки и солидарности руководству и народу ОАЭ в связи с разрушениями и потерями, понесенными в результате ближневосточного конфликта, сообщил МИД.
