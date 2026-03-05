Рейтинг@Mail.ru
Минск обеспокоен попытками расширить ближневосточный конфликт на ОАЭ - РИА Новости, 05.03.2026
19:17 05.03.2026 (обновлено: 20:46 05.03.2026)
Минск обеспокоен попытками расширить ближневосточный конфликт на ОАЭ
Минск обеспокоен попытками расширить ближневосточный конфликт на ОАЭ
Минск обеспокоен попытками расширить ближневосточный конфликт на ОАЭ

МИД Белоруссии обеспокоен попытками расширить ближневосточный конфликт на ОАЭ

Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в телефонном разговоре с вице-премьером – министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном выразил серьезную обеспокоенность попытками расширения ближневосточного конфликта на ОАЭ, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Рыженков по поручению главы белорусского государства провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Его Высочеством Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Была высказана серьезная обеспокоенность белорусской стороны попытками его расширения на ОАЭ, которые являются надежным партнером и другом белорусского народа, поступающими сообщениями о жертвах среди мирного населения и причиненном ущербе, подчеркнуты негативные последствия конфликта для региональной и глобальной экономики", — говорится в сообщении.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства выразил слова поддержки и солидарности руководству и народу ОАЭ в связи с разрушениями и потерями, понесенными в результате ближневосточного конфликта, сообщил МИД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Лукашенко назвал войны для Белоруссии неприемлемыми
