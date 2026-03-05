Минск обеспокоен попытками расширить ближневосточный конфликт на ОАЭ

МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в телефонном разговоре с вице-премьером – министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном выразил серьезную обеспокоенность попытками расширения ближневосточного конфликта на ОАЭ, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства выразил слова поддержки и солидарности руководству и народу ОАЭ в связи с разрушениями и потерями, понесенными в результате ближневосточного конфликта, сообщил МИД.