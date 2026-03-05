Рейтинг@Mail.ru
"Лос-Анджелес Клипперс" победил "Индиану" в матче НБА
10:27 05.03.2026
"Лос-Анджелес Клипперс" победил "Индиану" в матче НБА
"Лос-Анджелес Клипперс" победил "Индиану" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Лос-Анджелес Клипперс" победил "Индиану" в матче НБА
"Лос-Анджелес Клипперс" нанес поражение "Индиане Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 05.03.2026
спорт, лос-анджелес, восток, кавай леонард, паскаль сиакам, лос-анджелес клипперс, индиана пэйсерс, нью-йорк никс, нба
Баскетбольный мяч
Баскетбольный мяч
Баскетбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Клипперс" нанес поражение "Индиане Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе закончилась победой хозяев со счетом 130:107 (42:25, 21:26, 39:26, 28:30). Самыми результативными игроками матча стали Кавай Леонард из "Клипперс" и Паскаль Сиакам из "Пэйсерс", набравшие по 29 очков.
НБА
05 марта 2026 • начало в 06:30
Завершен
Клипперс
130 : 107
Индиана
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лос-Анджелес Клипперс" с 30 победами в 61 матче идет на девятом месте в Западной конференции, "Индиана" (15 побед в 62 играх) с семиматчевой серией поражений располагается на 15-й позиции на Востоке.
Результаты других матчей:
"Нью-Йорк Никс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 100:103;
"Бостон Селтикс" - "Шарлотт Хорнетс" - 89:118;
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Юта Джаз" - 106:102;
"Мемфис Гриззлис" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 114:122;
"Милуоки Бакс" - "Атланта Хокс" - 113:131.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА
4 марта, 10:55
 
Баскетбол
 
Матч-центр
 
