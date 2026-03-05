https://ria.ru/20260305/basketbol-2078669302.html
"Лос-Анджелес Клипперс" победил "Индиану" в матче НБА
"Лос-Анджелес Клипперс" нанес поражение "Индиане Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 05.03.2026
