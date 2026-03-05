Рейтинг@Mail.ru
05.03.2026

В "Барселоне" утвердили кандидатов на пост президента
Футбол
 
14:12 05.03.2026
В "Барселоне" утвердили кандидатов на пост президента
В "Барселоне" утвердили кандидатов на пост президента
Жоан Лапорта и Виктор Фонт зарегистрированы кандидатами на пост президента "Барселоны", сообщается на сайте организации.
В "Барселоне" утвердили кандидатов на пост президента

© РИА Новости / Елена Висенс Эмблема футбольного клуба "Барселона"
Эмблема футбольного клуба "Барселона". Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Жоан Лапорта и Виктор Фонт зарегистрированы кандидатами на пост президента "Барселоны", сообщается на сайте организации.
Для утверждения в качестве официального кандидата необходимо собрать 2337 подписей. Оба кандидата преодолели порог. Третий участник предвыборной гонки Марк Сирия Роиг не смог набрать необходимое количество подписей. Из 2845 проверку прошли 2247.
Выборы президента "Барселоны" пройдут 15 марта 2026 года. Действующий президент клуба Лапорта баллотируется на второй срок. В декабре функционер сообщил, что не собирается идти на новый срок, а в феврале Лапорта и часть совета директоров ушли в отставку для перевыборов.
Лапорте 63 года. Он возглавлял "Барселону" с 2003 по 2010 год и вновь занял пост президента клуба в 2021 году. При нем футбольная "Барселона" шесть раз выиграла чемпионат Испании, трижды Кубок и шесть раз Суперкубок страны, дважды Лигу чемпионов и по разу Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
ФутболЖоан ЛапортаБарселонаЧемпионат Испании по футболуЛига чемпионов 2025-2026
 
