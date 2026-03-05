https://ria.ru/20260305/barselona-2078738090.html
В "Барселоне" утвердили кандидатов на пост президента
Жоан Лапорта и Виктор Фонт зарегистрированы кандидатами на пост президента "Барселоны", сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
футбол
жоан лапорта
барселона
чемпионат испании по футболу
лига чемпионов уефа
