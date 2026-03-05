https://ria.ru/20260305/baku-2078786264.html
Баку ждет от Ирана признания факта атаки на Азербайджан и извинений
Баку ждет от Ирана признания факта атаки на Азербайджан и извинений - РИА Новости, 05.03.2026
Баку ждет от Ирана признания факта атаки на Азербайджан и извинений
Азербайджанская сторона ждет от вооруженных сил Ирана признания факта атаки дронов на Нахичевань и извинений, сообщает в четверг пресс-служба минобороны... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:07:00+03:00
2026-03-05T16:07:00+03:00
2026-03-05T16:20:00+03:00
баку
иран
азербайджан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da73ff9c47370ba1307a144fc4076290.jpg
https://ria.ru/20260305/aliev-2078768876.html
баку
иран
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb90bbf3da6ec554f93a058abb92d2f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баку, иран, азербайджан, в мире
Баку, Иран, Азербайджан, В мире
Баку ждет от Ирана признания факта атаки на Азербайджан и извинений
Минобороны: Баку ждет от Ирана признания факта атаки на Азербайджан и извинений