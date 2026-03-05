Рейтинг@Mail.ru
Баку ждет от Ирана признания факта атаки на Азербайджан и извинений - РИА Новости, 05.03.2026
16:07 05.03.2026 (обновлено: 16:20 05.03.2026)
Баку ждет от Ирана признания факта атаки на Азербайджан и извинений
БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Азербайджанская сторона ждет от вооруженных сил Ирана признания факта атаки дронов на Нахичевань и извинений, сообщает в четверг пресс-служба минобороны Азербайджана.
Ранее в четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали.
"Беспилотный летательный аппарат, нацеленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав на землю рядом со школой, взорвался. Учитывая изложенное, мы ждем от вооружённых сил Исламской Республики Иран прекращения отрицания, принесения извинений за произошедший инцидент, а также наказания виновных соответствующими органами Ирана", - говорится в сообщении минобороны.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит заседание Совета безопасности страны в связи с атакой БПЛА на Нахичевань - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Алиев поручил армии Азербайджана принять ответные меры после атаки Ирана
