https://ria.ru/20260305/bakhreyn-2078839152.html
СМИ пишут об ударе в промышленной зоне Бахрейна
СМИ пишут об ударе в промышленной зоне Бахрейна - РИА Новости, 05.03.2026
СМИ пишут об ударе в промышленной зоне Бахрейна
Бахрейнский гостелеканал Bahrain TV сообщил об ударе по одному из объектов в промышленной зоне Аль-Маамир, где находятся нефтеперерабатывающие предприятия. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:46:00+03:00
2026-03-05T18:46:00+03:00
2026-03-05T18:46:00+03:00
в мире
сша
иран
бахрейн
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427632_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_b9314227f52f6a50ddc87cd1ac363b33.jpg
https://ria.ru/20260305/bakhreyn-2078827202.html
сша
иран
бахрейн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427632_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e57033995c37732910bf648f7389d1a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, бахрейн, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ пишут об ударе в промышленной зоне Бахрейна
Bahrain TV: нанесен удар по объекту в промышленной зоне Аль-Маамир в Бахрейне