СМИ пишут об ударе в промышленной зоне Бахрейна
18:46 05.03.2026
СМИ пишут об ударе в промышленной зоне Бахрейна
СМИ пишут об ударе в промышленной зоне Бахрейна
Бахрейнский гостелеканал Bahrain TV сообщил об ударе по одному из объектов в промышленной зоне Аль-Маамир, где находятся нефтеперерабатывающие предприятия. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:46:00+03:00
2026-03-05T18:46:00+03:00
СМИ пишут об ударе в промышленной зоне Бахрейна

Bahrain TV: нанесен удар по объекту в промышленной зоне Аль-Маамир в Бахрейне

© iStock.com / Edmund TizonВосход солнца в Бахрейне
Восход солнца в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© iStock.com / Edmund Tizon
Восход солнца в Бахрейне. Архивное фото
ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Бахрейнский гостелеканал Bahrain TV сообщил об ударе по одному из объектов в промышленной зоне Аль-Маамир, где находятся нефтеперерабатывающие предприятия.
"Нанесен удар по одному из объектов в районе Аль-Маамир. Соответствующие службы работают на месте", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее МВД Бахрейна объявило воздушную тревогу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Бахрейне упали десять ракет и 36 БПЛА с начала конфликта в Иране
В мире, США, Иран, Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
