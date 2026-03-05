Рейтинг@Mail.ru
В Бахрейне упали десять ракет и 36 БПЛА с начала конфликта в Иране
18:01 05.03.2026 (обновлено: 18:03 05.03.2026)
В Бахрейне упали десять ракет и 36 БПЛА с начала конфликта в Иране
Десять баллистических ракет и 36 беспилотников упали на территории Бахрейна с момента начала эскалации в регионе 28 февраля, сообщило в четверг министерство...
бахрейн
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
бахрейн
бахрейн, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Бахрейн, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Бахрейне упали десять ракет и 36 БПЛА с начала конфликта в Иране

Минобороны: в Бахрейне упали десять ракет и 36 БПЛА с начала конфликта в Иране

Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Десять баллистических ракет и 36 беспилотников упали на территории Бахрейна с момента начала эскалации в регионе 28 февраля, сообщило в четверг министерство обороны Бахрейна.
"Силы ПВО Бахрейна с 28 февраля сумели сбить 65 ракет из 75, десять упали на территорию королевства, также из 124 беспилотников были уничтожены 88, на территории королевства упали 36 БПЛА", - отметило минобороны.
Иран готов к наземной операции США, заявил секретарь Совбеза
Иран готов к наземной операции США, заявил секретарь Совбеза
Вчера, 17:45
 
Бахрейн, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
