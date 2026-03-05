https://ria.ru/20260305/bakhreyn-2078697677.html
В Бахрейне заявили, что сбили 75 иранских ракет и 123 БПЛА с 28 февраля
В Бахрейне заявили, что сбили 75 иранских ракет и 123 БПЛА с 28 февраля - РИА Новости, 05.03.2026
В Бахрейне заявили, что сбили 75 иранских ракет и 123 БПЛА с 28 февраля
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 75 иранских ракет и 123 беспилотника, сообщило главное командование сил обороны королевства. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:04:00+03:00
2026-03-05T12:04:00+03:00
2026-03-05T12:05:00+03:00
бахрейн
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078655412_0:0:2914:1636_1920x0_80_0_0_925c189bed41848e1ad10d6c5b7c6513.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
бахрейн
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078651568_907:0:3600:2020_1920x0_80_0_0_2d6fb149b624ecfff876899a5475c0c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахрейн, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, иран, сша
Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Иран, США
В Бахрейне заявили, что сбили 75 иранских ракет и 123 БПЛА с 28 февраля
В Бахрейне заявили об уничтожении ПВО 75 иранских ракет и 123 БПЛА с 28 февраля