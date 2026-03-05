Рейтинг@Mail.ru
В Бахрейне заявили, что сбили 75 иранских ракет и 123 БПЛА с 28 февраля
12:04 05.03.2026
В Бахрейне заявили, что сбили 75 иранских ракет и 123 БПЛА с 28 февраля
В Бахрейне заявили, что сбили 75 иранских ракет и 123 БПЛА с 28 февраля
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 75 иранских ракет и 123 беспилотника, сообщило главное командование сил обороны королевства. РИА Новости, 05.03.2026
В Бахрейне заявили, что сбили 75 иранских ракет и 123 БПЛА с 28 февраля

В Бахрейне заявили об уничтожении ПВО 75 иранских ракет и 123 БПЛА с 28 февраля

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн
ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 75 иранских ракет и 123 беспилотника, сообщило главное командование сил обороны королевства.
«
"Системы ПВО сил обороны Бахрейна... уничтожили 75 ракет и 123 беспилотника за время продолжающейся террористической агрессии Ирана против королевства", - говорится в заявлении сил обороны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
