Бабушкина встретилась с координаторами свердловского фонда - РИА Новости, 05.03.2026
Свердловская область
Свердловская область
 
15:50 05.03.2026
Бабушкина встретилась с координаторами свердловского фонда
Бабушкина встретилась с координаторами свердловского фонда - РИА Новости, 05.03.2026
Бабушкина встретилась с координаторами свердловского фонда
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с женщинами-социальными координаторами регионального филиала фонда... РИА Новости, 05.03.2026
свердловская область, людмила бабушкина , сво
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина , СВО
Бабушкина встретилась с координаторами свердловского фонда

Людмила Бабушкина встретилась с координаторами фонда "Защитники Отечества"

© Законодательное Собрание Свердловской области/ВКонтактеПредседатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Законодательное Собрание Свердловской области/ВКонтакте
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с женщинами-социальными координаторами регионального филиала фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба регпарламента.
Встреча состоялась в преддверии Международного женского дня.
Бабушкина заявила, что органы законодательной и исполнительной власти совместно работают над расширением мер поддержки участников СВО и их семей.
"Весомый вклад в реализацию этих мер вносит региональный филиал фонда “Защитники Отчества”: сотрудники доводят до ветеранов информацию о выплатах и льготах, помогают с оформлением документов, содействуют в получении юридической, медицинской и психологической помощи, образования и в трудоустройстве", – отметила председатель Заксобрания региона, ее слова приводит пресс-служба.
Бабушкина подчеркнула: cреди социальных координаторов много жен и матерей бойцов специальной военной операции.
"Хочу выразить им огромную благодарность за то, что они наши в себе силы помогать другим и выполняют такую важную работу. Мы, в свою очередь, работая над законами, слышим тех, кто к нам обращается. Я сама регулярно бываю в территориях, получаю обращения, которые мы на своем уровне отрабатываем, корректируя те или иные законы. Вместе мы делаем большое дело для тех, кто защищает интересы нашей страны и ждет от нас поддержки", – сказала спикер.
В пресс-службе отметили, что за каждым обратившимся в фонд закреплен социальный координатор, который помогает по разным вопросам. На сопровождении находятся свыше 10 тысяч участников СВО. Чаще всего они обращаются по вопросам выплат, пособий и льгот, оказания медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, реабилитации и социализации.
Также депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли 36 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей.
 
Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила БабушкинаСВО
 
 
