Бабушкина встретилась с координаторами свердловского фонда

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с женщинами-социальными координаторами регионального филиала фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба регпарламента.

Встреча состоялась в преддверии Международного женского дня.

Бабушкина заявила, что органы законодательной и исполнительной власти совместно работают над расширением мер поддержки участников СВО и их семей.

"Весомый вклад в реализацию этих мер вносит региональный филиал фонда “Защитники Отчества”: сотрудники доводят до ветеранов информацию о выплатах и льготах, помогают с оформлением документов, содействуют в получении юридической, медицинской и психологической помощи, образования и в трудоустройстве", – отметила председатель Заксобрания региона, ее слова приводит пресс-служба.

Бабушкина подчеркнула: cреди социальных координаторов много жен и матерей бойцов специальной военной операции.

"Хочу выразить им огромную благодарность за то, что они наши в себе силы помогать другим и выполняют такую важную работу. Мы, в свою очередь, работая над законами, слышим тех, кто к нам обращается. Я сама регулярно бываю в территориях, получаю обращения, которые мы на своем уровне отрабатываем, корректируя те или иные законы. Вместе мы делаем большое дело для тех, кто защищает интересы нашей страны и ждет от нас поддержки", – сказала спикер.

В пресс-службе отметили, что за каждым обратившимся в фонд закреплен социальный координатор, который помогает по разным вопросам. На сопровождении находятся свыше 10 тысяч участников СВО. Чаще всего они обращаются по вопросам выплат, пособий и льгот, оказания медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, реабилитации и социализации.