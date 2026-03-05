https://ria.ru/20260305/azerbaydzhan-2078775289.html
Военные силы Азербайджана привели в боевую готовность, заявил Алиев
Военные силы Азербайджана привели в боевую готовность, заявил Алиев
Вооруженные силы Азербайджана, государственная пограничная служба республики, все остальные подразделения Сил специального назначения приведены в состояние... РИА Новости, 05.03.2026
