Военные силы Азербайджана привели в боевую готовность, заявил Алиев
15:39 05.03.2026 (обновлено: 15:48 05.03.2026)
Военные силы Азербайджана привели в боевую готовность, заявил Алиев
Военные силы Азербайджана привели в боевую готовность, заявил Алиев
азербайджан, в мире, иран, ильхам алиев
Азербайджан, В мире, Иран, Ильхам Алиев
Военные силы Азербайджана привели в боевую готовность, заявил Алиев

Алиев: ВС Азербайджана введены в боевую готовность

БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана, государственная пограничная служба республики, все остальные подразделения Сил специального назначения приведены в состояние боеготовность номер один, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.
"Наши Вооруженные силы – министерство обороны, государственная пограничная служба, все остальные подразделения Сил специального назначения - приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции", - отметил Алиев.
В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали
Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит заседание Совета безопасности страны в связи с атакой БПЛА на Нахичевань - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Алиев поручил армии Азербайджана принять ответные меры после атаки Ирана
АзербайджанВ миреИранИльхам Алиев
 
 
