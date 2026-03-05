https://ria.ru/20260305/azerbajdzhan-2078747947.html
Азербайджан потребовал от Ирана прояснить ситуацию с дронами в Нахичевани
Азербайджан требует от Ирана в кратчайшие сроки прояснить вопрос с дронами в Нахичевани и принять срочные меры для предотвращения подобных случаев, заявил МИД... РИА Новости, 05.03.2026
МИД Азербайджана потребовал от Ирана прояснить ситуацию с дронами в Нахичевани