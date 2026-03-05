Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан потребовал от Ирана прояснить ситуацию с дронами в Нахичевани - РИА Новости, 05.03.2026
14:35 05.03.2026
Азербайджан потребовал от Ирана прояснить ситуацию с дронами в Нахичевани
в мире, азербайджан, иран, нахичевань
В мире, Азербайджан, Иран, Нахичевань
Азербайджан потребовал от Ирана прояснить ситуацию с дронами в Нахичевани

БАКУ, 5 мар - РИА Новости. Азербайджан требует от Ирана в кратчайшие сроки прояснить вопрос с дронами в Нахичевани и принять срочные меры для предотвращения подобных случаев, заявил МИД республики.
"Требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки прояснила данный вопрос, дала соответствующие объяснения и приняла необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных случаев в будущем", - говорится в заявлении МИД по поводу атаки дронов на Нахичевань.
Взрыв в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Атака Ирана на Нахичевань получит ответ, заявили в МО Азербайджана
В миреАзербайджанИранНахичевань
 
 
