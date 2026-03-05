Из ОАЭ и Омана в Россию вывезли 12,2 тысячи авиапассажиров за три дня

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские и зарубежные авиакомпании со 2 по 4 марта выполнили 64 рейса из ОАЭ и Омана в Россию и вывезли 12,2 тысячи пассажиров, сообщили в Минтрансе РФ.