Рейтинг@Mail.ru
Из ОАЭ и Омана в Россию вывезли 12,2 тысячи авиапассажиров за три дня - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:48 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/aviaperevozki-2078727991.html
Из ОАЭ и Омана в Россию вывезли 12,2 тысячи авиапассажиров за три дня
Из ОАЭ и Омана в Россию вывезли 12,2 тысячи авиапассажиров за три дня - РИА Новости, 05.03.2026
Из ОАЭ и Омана в Россию вывезли 12,2 тысячи авиапассажиров за три дня
Российские и зарубежные авиакомпании со 2 по 4 марта выполнили 64 рейса из ОАЭ и Омана в Россию и вывезли 12,2 тысячи пассажиров, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:48:00+03:00
2026-03-05T13:48:00+03:00
туризм
оаэ
оман
россия
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_0:144:3072:1871_1920x0_80_0_0_218bfde7f0cfed0c09246a600ffea2fe.jpg
https://ria.ru/20260304/nebo-2078506312.html
оаэ
оман
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_21ab75eb7517876df3251dba5f2bd971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, оман, россия, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Туризм, ОАЭ, Оман, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Из ОАЭ и Омана в Россию вывезли 12,2 тысячи авиапассажиров за три дня

Авиакомпании вывезли из ОАЭ и Омана в Россию 12,2 тыс пассажиров со 2 по 4 марта

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские и зарубежные авиакомпании со 2 по 4 марта выполнили 64 рейса из ОАЭ и Омана в Россию и вывезли 12,2 тысячи пассажиров, сообщили в Минтрансе РФ.
"Со 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана российские и иностранные авиакомпании выполнили 64 рейса с 12,2 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Минтранс рассказал, в каких государствах небо остается закрытым
4 марта, 16:07
 
ТуризмОАЭОманРоссияВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала