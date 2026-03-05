https://ria.ru/20260305/aviaperevozki-2078727991.html
Из ОАЭ и Омана в Россию вывезли 12,2 тысячи авиапассажиров за три дня
Из ОАЭ и Омана в Россию вывезли 12,2 тысячи авиапассажиров за три дня - РИА Новости, 05.03.2026
Из ОАЭ и Омана в Россию вывезли 12,2 тысячи авиапассажиров за три дня
Российские и зарубежные авиакомпании со 2 по 4 марта выполнили 64 рейса из ОАЭ и Омана в Россию и вывезли 12,2 тысячи пассажиров, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:48:00+03:00
2026-03-05T13:48:00+03:00
2026-03-05T13:48:00+03:00
туризм
оаэ
оман
россия
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_0:144:3072:1871_1920x0_80_0_0_218bfde7f0cfed0c09246a600ffea2fe.jpg
https://ria.ru/20260304/nebo-2078506312.html
оаэ
оман
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_21ab75eb7517876df3251dba5f2bd971.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, оман, россия, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Туризм, ОАЭ, Оман, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Из ОАЭ и Омана в Россию вывезли 12,2 тысячи авиапассажиров за три дня
Авиакомпании вывезли из ОАЭ и Омана в Россию 12,2 тыс пассажиров со 2 по 4 марта