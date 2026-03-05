Рейтинг@Mail.ru
Рекомендацию о приостановке продаж авиабилетов на Ближний Восток продлили - РИА Новости, 05.03.2026
Туризм
Туризм
 
14:32 05.03.2026
Рекомендацию о приостановке продаж авиабилетов на Ближний Восток продлили
Рекомендацию о приостановке продаж авиабилетов на Ближний Восток продлили - РИА Новости, 05.03.2026
Рекомендацию о приостановке продаж авиабилетов на Ближний Восток продлили
Росавиация продлила действие рекомендации о приостановке продажи билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 05.03.2026
Туризм, Ближний Восток, Иран, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Военная операция США и Израиля против Ирана
Рекомендацию о приостановке продаж авиабилетов на Ближний Восток продлили

Росавиация продлила приостановку продажи авиабилетов в страны Ближнего Востока

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Росавиация продлила действие рекомендации о приостановке продажи билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта, сообщил Минтранс РФ.
"До 14 марта Росавиация продлила действие рекомендации российским авиакомпаниям о приостановке продажи билетов в страны Ближнего Востока (из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ)", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Застрявшие на отдыхе. Как россияне выживают на курортах Ближнего Востока
3 марта, 08:00
 
Туризм
 
 
