Рекомендацию о приостановке продаж авиабилетов на Ближний Восток продлили
Рекомендацию о приостановке продаж авиабилетов на Ближний Восток продлили
Росавиация продлила действие рекомендации о приостановке продажи билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 05.03.2026
туризм
ближний восток
иран
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
военная операция сша и израиля против ирана
2026
Росавиация продлила приостановку продажи авиабилетов в страны Ближнего Востока