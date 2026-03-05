Рейтинг@Mail.ru
Пособие для студентов по истории Русского Севера представили в САФУ
Наука
 
15:10 05.03.2026
Пособие для студентов по истории Русского Севера представили в САФУ
Пособие для студентов по истории Русского Севера представили в САФУ

© Фото : Пресс-служба САФУПособие "История Русского Севера и Арктики"
© Фото : Пресс-служба САФУ
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Пособие по истории Русского Севера и Арктики для студентов неисторических специальностей представили в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова (САФУ), сообщили в Минобрнауки РФ.
«
"У нас ранее не было пособия по истории региона именно для студентов — только школьные. Уникальность нашего издания в том, что мы рассматриваем историю Архангельской области не локально, а в широком контексте всего Русского Севера: от Мурманска до Коми и Ненецкого округа. Это позволяет студентам увидеть динамику экономических и политических процессов, понять связи между соседними территориями. Кроме того, это полноценное учебное пособие с системой вопросов, аналитических заданий и работой с картами, чтобы студенты могли не просто получить знания, но и научиться их применять", – рассказал РИА Новости один из авторов издания, профессор кафедры всеобщей истории САФУ Роман Болдырев.
В сообщении отмечается, что авторами издания выступили ведущие специалисты в области региональной истории. Особенностью учебника стал его междисциплинарный подход: в нем рассматриваются не только политические события, но и международные процессы в Арктике, экономическое освоение территории, а также демографические и миграционные процессы.
© Фото : Пресс-служба САФУПособие "История Русского Севера и Арктики"
© Фото : Пресс-служба САФУ
Пособие "История Русского Севера и Арктики"
Особое внимание в пособии уделено визуализации материала. Издание содержит 252 иллюстрации, включая археологические артефакты и архивные фотографии, а также 24 авторские карты, отражающие ключевые этапы развития региона. Методический аппарат включает вопросы для самопроверки и задания для работы с картами, что позволяет студентам глубже погрузиться в тему и проводить сравнительный анализ.
 
