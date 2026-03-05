Пособие для студентов по истории Русского Севера представили в САФУ

«

"У нас ранее не было пособия по истории региона именно для студентов — только школьные. Уникальность нашего издания в том, что мы рассматриваем историю Архангельской области не локально, а в широком контексте всего Русского Севера: от Мурманска до Коми и Ненецкого округа. Это позволяет студентам увидеть динамику экономических и политических процессов, понять связи между соседними территориями. Кроме того, это полноценное учебное пособие с системой вопросов, аналитических заданий и работой с картами, чтобы студенты могли не просто получить знания, но и научиться их применять", – рассказал РИА Новости один из авторов издания, профессор кафедры всеобщей истории САФУ Роман Болдырев.