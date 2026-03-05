https://ria.ru/20260305/armeniya-2078862523.html
Глава канцелярии ААЦ заявил, что в тюрьме его взгляды не изменились
Глава канцелярии ААЦ заявил, что в тюрьме его взгляды не изменились - РИА Новости, 05.03.2026
Глава канцелярии ААЦ заявил, что в тюрьме его взгляды не изменились
Глава канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископ Аршак Хачатрян, освобожденный в четверг из-под ареста, заявил журналистам, что в тюрьме его взгляды и РИА Новости, 05.03.2026
ЕРЕВАН, 5 мар - РИА Новости. Глава канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископ Аршак Хачатрян, освобожденный в четверг из-под ареста, заявил журналистам, что в тюрьме его взгляды и принципы не изменились.
"Я помню, что места заключения назывались исправительно-трудовыми колониями, рад заявить, что я остался "неисправимым". В моих взглядах, в моей позиции ничего не изменилось", - заявил священнослужитель.
По его словам, приписываемые ему властями деяния ничего общего с реальностью не имеют.
"Это попытка запугать, попытка внушить страх, что, конечно же, никакого влияния оказать не может… Каждый человек должен быть готов заплатить за свои убеждения, за свое мнение, даже если это будет стоить лишения свободы", - подчеркнул архиепископ.
Суд в Ереване
в декабре 2025 года арестовал на два месяца архиепископа Аршака Хачатряна. Он стал четвертым взятым под стражу высшим иерархом ААЦ. Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении
Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках расследования уголовного дела возбуждено публичное уголовное преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". При этом адвокат архиепископа Арсен Бабаян заявил, что Хачатряна обвиняют в том, что он в 2018 году якобы с целью дискредитации поручил подбросить наркотики в рюкзак одного из активистов, участвовавших в акции протеста против католикоса всех армян Гарегина II
. Пятого марта апелляционный суд Армении освободил архиепископа из-под ареста, установив административный надзор.
Конфликт властей Армении и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна
, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.