Рейтинг@Mail.ru
Глава канцелярии ААЦ заявил, что в тюрьме его взгляды не изменились - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/armeniya-2078862523.html
Глава канцелярии ААЦ заявил, что в тюрьме его взгляды не изменились
Глава канцелярии ААЦ заявил, что в тюрьме его взгляды не изменились - РИА Новости, 05.03.2026
Глава канцелярии ААЦ заявил, что в тюрьме его взгляды не изменились
Глава канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископ Аршак Хачатрян, освобожденный в четверг из-под ареста, заявил журналистам, что в тюрьме его взгляды и РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:16:00+03:00
2026-03-05T21:16:00+03:00
в мире
армения
ереван
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078839459_0:18:1217:703_1920x0_80_0_0_4e918d0e8ff760972b5a7d8b53273470.jpg
https://ria.ru/20260305/armeniya-2078803745.html
https://ria.ru/20260227/armeniya-2077308474.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078839459_88:0:1025:703_1920x0_80_0_0_c8268532ad7123130d41e0385f228a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Глава канцелярии ААЦ заявил, что в тюрьме его взгляды не изменились

Глава канцелярии ААЦ Хачатрян заявил, что в тюрьме его взгляды не изменились

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАрхиепископ Аршак Хачатрян выходит из УИУ "Ереван-Кентрон"
Архиепископ Аршак Хачатрян выходит из УИУ Ереван-Кентрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Архиепископ Аршак Хачатрян выходит из УИУ "Ереван-Кентрон"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 5 мар - РИА Новости. Глава канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископ Аршак Хачатрян, освобожденный в четверг из-под ареста, заявил журналистам, что в тюрьме его взгляды и принципы не изменились.
"Я помню, что места заключения назывались исправительно-трудовыми колониями, рад заявить, что я остался "неисправимым". В моих взглядах, в моей позиции ничего не изменилось", - заявил священнослужитель.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Суд в Армении оставил Карапетяна под домашним арестом, заявил адвокат
Вчера, 16:48
По его словам, приписываемые ему властями деяния ничего общего с реальностью не имеют.
"Это попытка запугать, попытка внушить страх, что, конечно же, никакого влияния оказать не может… Каждый человек должен быть готов заплатить за свои убеждения, за свое мнение, даже если это будет стоить лишения свободы", - подчеркнул архиепископ.
Суд в Ереване в декабре 2025 года арестовал на два месяца архиепископа Аршака Хачатряна. Он стал четвертым взятым под стражу высшим иерархом ААЦ. Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках расследования уголовного дела возбуждено публичное уголовное преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". При этом адвокат архиепископа Арсен Бабаян заявил, что Хачатряна обвиняют в том, что он в 2018 году якобы с целью дискредитации поручил подбросить наркотики в рюкзак одного из активистов, участвовавших в акции протеста против католикоса всех армян Гарегина II. Пятого марта апелляционный суд Армении освободил архиепископа из-под ареста, установив административный надзор.
Конфликт властей Армении и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Левон Тер-Петросян - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Тер-Петросян рассказал, кто может объединить расколотую в Армении оппозицию
27 февраля, 22:48
 
В миреАрменияЕреванГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала