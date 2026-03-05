Рейтинг@Mail.ru
Суд в Армении оставил Карапетяна под домашним арестом, заявил адвокат
16:48 05.03.2026
Суд в Армении оставил Карапетяна под домашним арестом, заявил адвокат
Суд в Армении оставил Карапетяна под домашним арестом, заявил адвокат
Апелляционный суд Армении оставил под домашним арестом предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщил его адвокат Арам Вардеванян. РИА Новости, 05.03.2026
Суд в Армении оставил Карапетяна под домашним арестом, заявил адвокат

Самвел Карапетян
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Апелляционный суд Армении оставил под домашним арестом предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщил его адвокат Арам Вардеванян.
"Судья Апелляционного антикоррупционного суда Ж. Меликсетян отклонила поданную нами жалобу и постановила, что незаконный домашний арест Самвела Карапетяна все еще должен быть сохранен", - написал Вардеванян в соцсети Facebook*.
По его словам, после получения текста решения защита представит "детали очередного издевательства над правом". "Но это уже наглядно демонстрирует, что страхи нынешних властей безмерны, а политическое преследование неоспоримо…Именно так выглядит насмешка над демократией в Армении, и это видит наше общество", - отметил адвокат.
Он добавил, что длящееся уже более 260 дней интенсивное ограничение свободы Карапетяна без каких-либо правовых оснований, просто за публичную речь в защиту церкви не может быть правомерным, законным и разумным.
Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
