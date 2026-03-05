Объем активов инвестподразделения группы ПСБ превысил 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Объем активов под управлением инвестиционного подразделения группы ПСБ – "ПСБ Благосостояние" – по итогам 2025 года составил 1,58 триллиона рублей, увеличившись более чем в 2,5 раза, количество клиентов за год выросло на 24% – до 380 тысяч человек, сообщил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

По его словам, предусмотренный в стратегии "ПСБ Благосостояния" рост привлечения институциональных и корпоративных клиентов, а также развитие направления ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) позволили достичь результатов опережающими темпами.

УК ПСБ, входящая в состав "ПСБ Благосостояния", по данным "Эксперт РА", заняла первое место на рынке по объему средств корпоративных клиентов в индивидуальном доверительном управлении.

Результаты инвестиционного направления банка обеспечены активной работой со всеми группами клиентов в рамках единой сервисной модели, в том числе на территории воссоединенных регионов. Так, активы под управлением в этих субъектах за прошлый год удвоились – до 2,2 миллиарда рублей, количество клиентов выросло в 1,5 раза - до 41 тысячи человек.

"Средний возраст инвесторов в воссоединенных регионах при этом составляет 38 лет - это ниже, чем в среднем по портфелю клиентов банка благодаря предпочтению цифровых каналов коммуникации. Начавшись как отдельное направление, сегодня эта работа органично встроена в бизнес-модель "ПСБ Благосостояния", – подчеркнул Жоголев, его слова приводит пресс-служба банка.

Кроме того, в 2025 году ПСБ укрепил свои позиции среди банков на рынке памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов. Клиенты приобрели свыше 87 тысяч монет, что существенно превышает показатели 2024 года, а география офисов, где доступно это инвестиционное направление, расширилась.

"ПСБ Благосостояние" намерен и дальше наращивать долю на рынке управления активами во всех клиентских сегментах - от физических и юридических лиц до крупных институциональных инвесторов, предоставляя комплексное инвестиционное предложение в рамках развития модели универсального банка. Приоритетными направлениями этой работы остаются содействие в решении государственных задач, включая поддержку предприятий ОПК, а также обеспечение финансовой устойчивости регионов и компаний за счет всестороннего инвестиционного обслуживания", – заявил Жоголев.

В числе ключевых направлений бизнеса инвестподразделения группы на 2026 год спикер ПСБ назвал продолжение развития центра универсальной инвестиционной экспертизы в контуре банка, внедрение технологий искусственного интеллекта в части предиктивной аналитики и технологическое развитие продуктовых фабрик "ПСБ Благосостояния".

"Для нашей компании 2025 год стал одним из самых успешных – по его итогам мы вошли в число управляющих компаний с объемом активов свыше 1 триллиона рублей. Этот показатель увеличился практически в 3,5 раза, с 399 миллиардов до 1,4 триллиона рублей, причем рост отмечен по всем направлениям бизнеса: портфель розничных клиентов за год увеличился на 45%, по ЗПИФ рост превысил 50%, активы институциональных инвесторов выросли более чем в четыре раза", – сообщил генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков.

По его словам, компания продолжает придерживаться ранее выбранной стратегии развития с фокусом на универсальность и качественную работу со всеми классами клиентов (розничные инвесторы, юридические лица и институциональные инвесторы).