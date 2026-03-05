Рейтинг@Mail.ru
Объем активов инвестподразделения группы ПСБ превысил 1,5 трлн рублей
19:42 05.03.2026
Объем активов инвестподразделения группы ПСБ превысил 1,5 трлн рублей
Объем активов инвестподразделения группы ПСБ превысил 1,5 трлн рублей - РИА Новости, 05.03.2026
Объем активов инвестподразделения группы ПСБ превысил 1,5 трлн рублей
Объем активов под управлением инвестиционного подразделения группы ПСБ – "ПСБ Благосостояние" – по итогам 2025 года составил 1,58 триллиона рублей, увеличившись РИА Новости, 05.03.2026
2026
Объем активов инвестподразделения группы ПСБ превысил 1,5 трлн рублей

Объем активов инвестподразделения группы ПСБ составил 1,58 трлн рублей

Открытие отделения банка ПСБ . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Объем активов под управлением инвестиционного подразделения группы ПСБ – "ПСБ Благосостояние" – по итогам 2025 года составил 1,58 триллиона рублей, увеличившись более чем в 2,5 раза, количество клиентов за год выросло на 24% – до 380 тысяч человек, сообщил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.
По его словам, предусмотренный в стратегии "ПСБ Благосостояния" рост привлечения институциональных и корпоративных клиентов, а также развитие направления ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) позволили достичь результатов опережающими темпами.
УК ПСБ, входящая в состав "ПСБ Благосостояния", по данным "Эксперт РА", заняла первое место на рынке по объему средств корпоративных клиентов в индивидуальном доверительном управлении.
Результаты инвестиционного направления банка обеспечены активной работой со всеми группами клиентов в рамках единой сервисной модели, в том числе на территории воссоединенных регионов. Так, активы под управлением в этих субъектах за прошлый год удвоились – до 2,2 миллиарда рублей, количество клиентов выросло в 1,5 раза - до 41 тысячи человек.
"Средний возраст инвесторов в воссоединенных регионах при этом составляет 38 лет - это ниже, чем в среднем по портфелю клиентов банка благодаря предпочтению цифровых каналов коммуникации. Начавшись как отдельное направление, сегодня эта работа органично встроена в бизнес-модель "ПСБ Благосостояния", – подчеркнул Жоголев, его слова приводит пресс-служба банка.
Кроме того, в 2025 году ПСБ укрепил свои позиции среди банков на рынке памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов. Клиенты приобрели свыше 87 тысяч монет, что существенно превышает показатели 2024 года, а география офисов, где доступно это инвестиционное направление, расширилась.
"ПСБ Благосостояние" намерен и дальше наращивать долю на рынке управления активами во всех клиентских сегментах - от физических и юридических лиц до крупных институциональных инвесторов, предоставляя комплексное инвестиционное предложение в рамках развития модели универсального банка. Приоритетными направлениями этой работы остаются содействие в решении государственных задач, включая поддержку предприятий ОПК, а также обеспечение финансовой устойчивости регионов и компаний за счет всестороннего инвестиционного обслуживания", – заявил Жоголев.
В числе ключевых направлений бизнеса инвестподразделения группы на 2026 год спикер ПСБ назвал продолжение развития центра универсальной инвестиционной экспертизы в контуре банка, внедрение технологий искусственного интеллекта в части предиктивной аналитики и технологическое развитие продуктовых фабрик "ПСБ Благосостояния".
"Для нашей компании 2025 год стал одним из самых успешных – по его итогам мы вошли в число управляющих компаний с объемом активов свыше 1 триллиона рублей. Этот показатель увеличился практически в 3,5 раза, с 399 миллиардов до 1,4 триллиона рублей, причем рост отмечен по всем направлениям бизнеса: портфель розничных клиентов за год увеличился на 45%, по ЗПИФ рост превысил 50%, активы институциональных инвесторов выросли более чем в четыре раза", – сообщил генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков.
По его словам, компания продолжает придерживаться ранее выбранной стратегии развития с фокусом на универсальность и качественную работу со всеми классами клиентов (розничные инвесторы, юридические лица и институциональные инвесторы).
"Длительный период жесткой денежно-кредитной политики существенно перестроил структуру спроса со стороны клиентов – как институциональных, так и розничных. Прежде всего, изменился сам фокус принятия решений: если в период мягкой ДКП главным вопросом была максимизация доходности, то при высокой ставке на первый план вышли сохранность капитала, предсказуемость денежного потока и управляемость рисков", – отметил Сердюков.
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ПСБ: коллективные инвестиции станут драйвером роста капитализации фондов
4 марта, 17:28
 
