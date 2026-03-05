"Адмирал" забросил семь шайб в ворота "Нефтехимика" в матче КХЛ

Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась победой хозяев со счетом 7:3 (2:1, 4:0, 1:2). У победителей дубль оформил Степан Старков (2-я и 36-я минуты), по шайбе забросили Егор Чезганов (8), Артём Кудашов (23), Дмитрий Дерябин (29), Даниэль Усманов (37) и Иван Муранов (52). Гол гостей на счету Германа Точилкина (15), Евгения Митякина (57) и Никиты Попугаева (58).

"Адмирал" с 46 очками идет на последнем месте в таблице Восточной конференции. "Нефтехимик" (63) с четырехматчевой серией поражений располагается на седьмой позиции. В следующем матче "Адмирал" и "Нефтехимик" 7 марта снова сыграют во Владивостоке.