"Адмирал" забросил семь шайб в ворота "Нефтехимика" в матче КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:41 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/admiral-2078750838.html
"Адмирал" забросил семь шайб в ворота "Нефтехимика" в матче КХЛ
"Адмирал" забросил семь шайб в ворота "Нефтехимика" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Адмирал" забросил семь шайб в ворота "Нефтехимика" в матче КХЛ
"Адмирал" из Владивостока разгромил нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T14:41:00+03:00
2026-03-05T14:41:00+03:00
хоккей
степан старков
дмитрий дерябин
адмирал
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
степан старков, дмитрий дерябин, адмирал, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Степан Старков, Дмитрий Дерябин, Адмирал, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Адмирал" забросил семь шайб в ворота "Нефтехимика" в матче КХЛ

"Адмирал" со счетом 7:3 обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

Хоккеисты "Адмирала"
Хоккеисты Адмирала - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Адмирал" из Владивостока разгромил нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась победой хозяев со счетом 7:3 (2:1, 4:0, 1:2). У победителей дубль оформил Степан Старков (2-я и 36-я минуты), по шайбе забросили Егор Чезганов (8), Артём Кудашов (23), Дмитрий Дерябин (29), Даниэль Усманов (37) и Иван Муранов (52). Гол гостей на счету Германа Точилкина (15), Евгения Митякина (57) и Никиты Попугаева (58).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 марта 2026 • начало в 12:00
Завершен
Адмирал
7 : 3
Нефтехимик
01:46 • Степан Старков
(Павел Шэн)
07:26 • Егор Чезганов
(Никита Тертышный, Либор Сулак)
02:03 • Артем Кудашов
(Степан Старков, Никита Тертышный)
08:43 • Дмитрий Дерябин
(Егор Чезганов, Даниэль Усманов)
15:43 • Степан Старков
(Никита Тертышный, Вячеслав Основин)
16:59 • Даниэль Усманов
(Никита Сошников, Егор Чезганов)
11:02 • Иван Муранов
(Егор Чезганов)
14:14 • Герман Точилкин
(Матвей Заседа)
16:29 • Евгений Митяйкин
(Дамир Жафяров, Максим Федотов)
17:33 • Никита Попугаев
(Иван Николишин)
"Адмирал" с 46 очками идет на последнем месте в таблице Восточной конференции. "Нефтехимик" (63) с четырехматчевой серией поражений располагается на седьмой позиции. В следующем матче "Адмирал" и "Нефтехимик" 7 марта снова сыграют во Владивостоке.
ХоккейСтепан СтарковДмитрий ДерябинАдмиралНефтехимикКХЛ 2025-2026
 
