Жириновский предвидел удар по Ирану и предположил, что будет дальше

Владимир Жириновский задолго до нынешней эскалации на Ближнем Востоке утверждал: ключевой конфликт XXI века развернется именно вокруг Ирана.

Что именно он предвидел и почему связывал этот сценарий с мировой переразметкой влияния?

Контроль над нефтью

В публичном выступлении 2013 года Жириновский раскрыл то, что он считал истинным планом США на Ближнем Востоке. "Их план — еще должны семь стран арабских оккупировать, разгромить Сирию и силовым ударом разрушить Иран", — утверждал он.

Официальная риторика Запада — "силовая демократизация". Но Жириновский видел другую цель: "На самом деле — взять под контроль все энергоносители".

Логика проста. Тот, кто контролирует нефть и газ Ближнего Востока, контролирует мировую экономику. Иран — крупнейший производитель углеводородов в регионе, союзник России и Китая. Удар по нему означает не просто смену режима, а перекройку всей энергетической карты мира.

Удар по Китаю и Европе

Дальше Жириновский объяснял экономический механизм. "Америке надо ослабить Китай. В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит. Евросоюз не выдержит", — утверждал политик.

Что это означает на практике? Промышленность Китая потребляет огромные объемы энергоресурсов. Резкий скачок цен на нефть мгновенно бьет по себестоимости производства. Заводы становятся нерентабельными, экспорт проседает, экономический рост останавливается.

То же самое с Европой. Германия, Франция, Италия — промышленные державы, зависящие от импортных углеводородов. Нефть по 200 долларов за баррель означает коллапс энергоемких отраслей: металлургии, химической промышленности, автопрома.

"То есть ударом по Ирану Америка ослабляет Евросоюз и Китай", — резюмировал Жириновский. Один конфликт — два главных экономических конкурента США выведены из игры.

Удар по России

Но остается третий игрок — Россия. Как ее ослабить?

Жириновский описывал сценарий. "Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. На юг — Сирия, проамериканский режим будет уже установлен. На юг — Ирак, воевали. Много лет они враждуют. Только на север, тем более коридор азербайджанский", — объяснял он географию миграционных потоков.

Что это означает? Война в Иране с населением более 80 миллионов человек спровоцирует гуманитарную катастрофу. Миллионы беженцев хлынут через Азербайджан и Кавказ в Россию. Социальная нагрузка, межнациональные конфликты, экономические проблемы — все это создаст внутреннюю нестабильность.

Примеры уже были. Владимир Вольфович напоминал про беженцев из Ливии, которые дестабилизировали Италию и Францию. Только в случае Ирана масштаб будет несопоставимо больше.

Таким образом, по его логике, удар по Ирану — это не просто региональная война. Это идеальный инструмент для США, позволяющий одним ударом поразить трех главных противников.

Детонатор третьей мировой

Его сценарий был детализирован : "Израиль нанесет удар по тем объектам, где ему кажется, его разведке, есть центры ядерные по обогащению урана <...>. Иран обязательно ответит, какие-то небольшие разрушения в Израиле, и тогда старший брат придет на помощь. США мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран, в том числе применяя очень страшное оружие локального действия".

Жириновский неоднократно подчеркивал: этот конфликт может выйти за пределы региона. "Дело идет о третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам, и не Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события", — предупреждал он.