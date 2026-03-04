Рейтинг@Mail.ru
"Придется бороться". Слова Зеленского об Иране встревожили Запад - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/zelenskiy-2078582685.html
"Придется бороться". Слова Зеленского об Иране встревожили Запад
"Придется бороться". Слова Зеленского об Иране встревожили Запад - РИА Новости, 04.03.2026
"Придется бороться". Слова Зеленского об Иране встревожили Запад
Владимир Зеленский заявляет, что еще рано судить о том, как война в Иране повлияет на украинский конфликт, однако становится ясно, что продолжение боевых... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:15:00+03:00
2026-03-04T20:15:00+03:00
в мире
украина
иран
киев
дональд трамп
владимир зеленский
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_0:81:2773:1641_1920x0_80_0_0_9f349dc46848c490e7fbf8d0926d480c.jpg
https://ria.ru/20260304/ukraina-2078571273.html
https://ria.ru/20260304/zelenskiy-2078390018.html
украина
иран
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_301:0:2773:1854_1920x0_80_0_0_9378ffb6ded78db7680bcf9a7a973024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, иран, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана, сергей лавров
В мире, Украина, Иран, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана, Сергей Лавров
"Придется бороться". Слова Зеленского об Иране встревожили Запад

Telegraph: Зеленскому придется бороться за внимание США и ЕС из-за Ирана

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявляет, что еще рано судить о том, как война в Иране повлияет на украинский конфликт, однако становится ясно, что продолжение боевых действий принесет большие проблемы Киеву, пишет Telegraph.
"Европейские чиновники опасаются, что Дональд Трамп может потерять интерес к конфликту на Украине <…> Впрочем, Киеву придется бороться не только за внимание Америки. Военные базы Великобритании и Франции, двух самых активных сторонников Зеленского, подверглись атакам в ходе ответных ударов Ирана по всему региону", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Поставили крест". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана
Вчера, 19:28
Как пишет автор статьи, появляются опасения, что страны ЕС, а также США, решать "придержать" оружие вместо поддержки Украины. Кроме того, при затягивании конфликта Киев может столкнуться с перебоями в поставках ракет ПВО.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
На Западе раскрыли новый план Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана
Вчера, 10:28
 
В миреУкраинаИранКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против ИранаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала