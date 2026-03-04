Отставка Зеленского мало что изменит в политике Украины, заявил Медведчук

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отставка Владимира Зеленского мало что изменит в преступной и коррумпированной политике Украины, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.