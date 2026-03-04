Рейтинг@Mail.ru
Отставка Зеленского мало что изменит в политике Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/zelenskiy-2078387996.html
Отставка Зеленского мало что изменит в политике Украины, заявил Медведчук
Отставка Зеленского мало что изменит в политике Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 04.03.2026
Отставка Зеленского мало что изменит в политике Украины, заявил Медведчук
Отставка Владимира Зеленского мало что изменит в преступной и коррумпированной политике Украины, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:20:00+03:00
2026-03-04T10:20:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
виктор медведчук
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684292_0:303:3072:2031_1920x0_80_0_0_53c3a383a3f1d0ab16d1b2d17c02f04d.jpg
https://ria.ru/20260304/epshteyn-2078263893.html
https://ria.ru/20260304/zelenskij-2078329151.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd12d3251e38794ff622cd8d4a64e5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Дональд Трамп
Отставка Зеленского мало что изменит в политике Украины, заявил Медведчук

Медведчук: отставка Зеленского мало что изменит в преступной политике Украины

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отставка Владимира Зеленского мало что изменит в преступной и коррумпированной политике Украины, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Отставка Зеленского мало что изменит в преступной и коррумпированной среде украинской политики, как и приход любого нового прозападного "Зеленского", который только и сможет, что уничтожить остатки страны и память о том, что когда-то было такое государство Украина", - написал Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте движения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Зеленский нашел новый способ убийства Украины
Вчера, 08:00
Медведчук считает, что большинство граждан Украины понимают, что никакие выборы не могут спасти страну и вытащить ее из той политической ямы, в которую ее загнали "нелегитимный с его бандой". Однако люди ждут от Зеленского, чтобы он все-таки покинул пост, добавил Медведчук.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. При этом в середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако после этого заявлений на эту тему не последовало.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Зеленский вряд ли выиграет выборы на Украине, заявил Мирошник
Вчера, 00:24
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала