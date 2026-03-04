Отставка Зеленского мало что изменит в политике Украины, заявил Медведчук

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отставка Владимира Зеленского мало что изменит в преступной и коррумпированной политике Украины, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Отставка Зеленского мало что изменит в преступной и коррумпированной среде украинской политики, как и приход любого нового прозападного "Зеленского", который только и сможет, что уничтожить остатки страны и память о том, что когда-то было такое государство Украина", - написал Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте движения.
Медведчук считает, что большинство граждан Украины понимают, что никакие выборы не могут спасти страну и вытащить ее из той политической ямы, в которую ее загнали "нелегитимный с его бандой". Однако люди ждут от Зеленского, чтобы он все-таки покинул пост, добавил Медведчук.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. При этом в середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако после этого заявлений на эту тему не последовало.