Захарова прокомментировала реакцию фон дер Ляйен на убийство Хаменеи

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что у народа Ирана появилась "новая надежда на будущее" после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи, так же чудовищно, как то, что делали нацисты во время Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Мы обратили внимание на запредельный цинизм Урсулы фон дер Ляйен в связи с убийством в ходе атаки Израиля верховного лидера Ирана Хаменеи… Фраза о том, что у народа Ирана, как сказала Урсула фон дер Ляйен, “появилась новая надежда на будущее”. Это же по сути оправдание физического устранения легитимного руководства суверенного государства и ликвидации не только верхушки госуправления, но и просто мирных жителей, массовая ликвидация”, - сказала она в ходе брифинга в среду.
“Это так же чудовищно, как то, что делали нацисты во время Второй мировой войны, это одного порядка вещи. Это доктор Мендель, это Геббельс, это газовые камеры, это абажуры, сумочки и перчатки из человеческой кожи, это выкачка крови у детей. Это все одного порядка, когда, видя массовые похороны детей, человек, наделенный властью, говорит о том, что у сообщества появилась новая надежда на будущее”, - подчеркнула Захарова.