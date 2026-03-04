Захарова прокомментировала реакцию фон дер Ляйен на убийство Хаменеи

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что у народа Ирана появилась "новая надежда на будущее" после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи, так же чудовищно, как то, что делали нацисты во время Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.