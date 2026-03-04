Рейтинг@Mail.ru
Никто из авторов удара по школе в Иране не признал ошибку, заявила Захарова
09:07 04.03.2026 (обновлено: 09:12 04.03.2026)
Никто из авторов удара по школе в Иране не признал ошибку, заявила Захарова
Никто из авторов удара по школе в Иране не признал ошибку, заявила Захарова - РИА Новости, 04.03.2026
Никто из авторов удара по школе в Иране не признал ошибку, заявила Захарова
Никто из нанесших смертоносный удар по школе в Иране и никто из солидаризировавшихся с авторами удара не признал ошибочность содеянного, указала официальный... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
мария захарова
аббас аракчи
иран
израиль
сша
Никто из авторов удара по школе в Иране не признал ошибку, заявила Захарова

Захарова: никто из авторов удара по школе в Иране не признал его ошибочность

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Никто из нанесших смертоносный удар по школе в Иране и никто из солидаризировавшихся с авторами удара не признал ошибочность содеянного, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никто не выразил ни сочувствия, ни соболезнований, никто не признал ошибочность или преступность этих деяний из тех, кто совершил это и из тех, кто солидаризировался с ними. Никто не сказал, что это недопустимо. Сейчас говорю о тех, кто представляет собой некую, пусть не оформленную юридически, но некую коалицию солидаризировавшихся", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Похороны школьниц в Минабе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Захарова отреагировала на молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране
09:04
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Детская тема в мире становится частью политической игры, заявила Захарова
09:03
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраильСШАМария ЗахароваАббас Аракчи
 
 
