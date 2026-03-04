Захарова назвала страны ЕС главными пострадавшими от удара по Ирану

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страны Европейского союза стали главными пострадавшими от последствий атаки на Иран для поставок энергоресурсов в мире, и при затягивании боевых действий ситуация только ухудшится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается последствий развязанной против Ирана агрессии, она уже вызвала серьезную разбалансировку глобальных энергетических рынков. Сильнее всего на данном этапе задеты как раз страны Европейского союза. Они ведь сами ослабили свою энергетическую безопасность решениями есовского Брюсселя по отказу от дополнительных, а ранее основных источников энергоносителей - в первую очередь, российских", - сказала она на брифинге для СМИ.
Захарова указала, что при затягивании конфликта вокруг Ирана можно ожидать дальнейшего обострения обстановки на энергетическом рынке и ужесточении борьбы за топливо.
"Как будут вести себя в этой ситуации Евросоюз, Запад в целом? Мы знаем. Перекупать нефть и газ у тех, кто не располагает достаточными финансовыми ресурсами. Делать все и поступать так, чтобы колониальная ментальность, политика собственного доминирования опять воссияла. Кто будет дальше страдать, их вообще не волнует", - добавила дипломат.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.