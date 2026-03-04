Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала страны ЕС главными пострадавшими от удара по Ирану - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/zaharova-2078470240.html
Захарова назвала страны ЕС главными пострадавшими от удара по Ирану
Захарова назвала страны ЕС главными пострадавшими от удара по Ирану - РИА Новости, 04.03.2026
Захарова назвала страны ЕС главными пострадавшими от удара по Ирану
Страны Европейского союза стали главными пострадавшими от последствий атаки на Иран для поставок энергоресурсов в мире, и при затягивании боевых действий... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:36:00+03:00
2026-03-04T14:36:00+03:00
в мире
иран
сша
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
https://ria.ru/20260304/zakharova-2078468483.html
https://ria.ru/20260304/mid-2078455814.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана, евросоюз
В мире, Иран, США, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана, Евросоюз
Захарова назвала страны ЕС главными пострадавшими от удара по Ирану

Захарова: Европу сильнее всего задели энергетические последствия атаки на Иран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страны Европейского союза стали главными пострадавшими от последствий атаки на Иран для поставок энергоресурсов в мире, и при затягивании боевых действий ситуация только ухудшится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается последствий развязанной против Ирана агрессии, она уже вызвала серьезную разбалансировку глобальных энергетических рынков. Сильнее всего на данном этапе задеты как раз страны Европейского союза. Они ведь сами ослабили свою энергетическую безопасность решениями есовского Брюсселя по отказу от дополнительных, а ранее основных источников энергоносителей - в первую очередь, российских", - сказала она на брифинге для СМИ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Захарова прокомментировала реакцию фон дер Ляйен на убийство Хаменеи
Вчера, 14:32
Захарова указала, что при затягивании конфликта вокруг Ирана можно ожидать дальнейшего обострения обстановки на энергетическом рынке и ужесточении борьбы за топливо.
"Как будут вести себя в этой ситуации Евросоюз, Запад в целом? Мы знаем. Перекупать нефть и газ у тех, кто не располагает достаточными финансовыми ресурсами. Делать все и поступать так, чтобы колониальная ментальность, политика собственного доминирования опять воссияла. Кто будет дальше страдать, их вообще не волнует", - добавила дипломат.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Обострение ситуации с Ираном показало подчиненность ЕС США, заявили в МИД
Вчера, 14:02
 
В миреИранСШАМария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против ИранаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала