Захарова назвала страны ЕС главными пострадавшими от удара по Ирану

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страны Европейского союза стали главными пострадавшими от последствий атаки на Иран для поставок энергоресурсов в мире, и при затягивании боевых действий ситуация только ухудшится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как будут вести себя в этой ситуации Евросоюз, Запад в целом? Мы знаем. Перекупать нефть и газ у тех, кто не располагает достаточными финансовыми ресурсами. Делать все и поступать так, чтобы колониальная ментальность, политика собственного доминирования опять воссияла. Кто будет дальше страдать, их вообще не волнует", - добавила дипломат.