14:02 04.03.2026 (обновлено: 14:09 04.03.2026)
МАГАТЭ не обнаружило повреждений на ядерных объектах Ирана
МАГАТЭ не обнаружило повреждений на ядерных объектах Ирана
МАГАТЭ не зафиксировало повреждений на ряде ядерных объектов в Иране, в частности на АЭС "Бушер", где находится российский персонал, заявил гендиректор... РИА Новости, 04.03.2026
в мире, иран, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
МАГАТЭ не обнаружило повреждений на ядерных объектах Ирана

МАГАТЭ не нашло повреждений на ядерных объектах Ирана, включая Бушерскую АЭС

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. МАГАТЭ не зафиксировало повреждений на ряде ядерных объектов в Иране, в частности на АЭС "Бушер", где находится российский персонал, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"Никакого воздействия на других ядерных объектах, в том числе на АЭС "Бушер", - говорится в заявлении агентства в соцсети X в дополнение к сообщению о некоторых повреждениях на объектах в Натанзе и Исфахане.
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
На ядерном заводе в Иране нет утечек после ударов США и Израиля
В миреИранМАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
