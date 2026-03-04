https://ria.ru/20260304/yadernye-2078455575.html
МАГАТЭ не обнаружило повреждений на ядерных объектах Ирана
МАГАТЭ не обнаружило повреждений на ядерных объектах Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
МАГАТЭ не обнаружило повреждений на ядерных объектах Ирана
МАГАТЭ не зафиксировало повреждений на ряде ядерных объектов в Иране, в частности на АЭС "Бушер", где находится российский персонал, заявил гендиректор... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:02:00+03:00
2026-03-04T14:02:00+03:00
2026-03-04T14:09:00+03:00
в мире
иран
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1bbb56095141c2d89fe05f9f22039627.jpg
https://ria.ru/20260303/utechki-2078293115.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a54726a9ec0dccda0a6345bab1e6b01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
МАГАТЭ не обнаружило повреждений на ядерных объектах Ирана
МАГАТЭ не нашло повреждений на ядерных объектах Ирана, включая Бушерскую АЭС