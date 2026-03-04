https://ria.ru/20260304/vzyatki-2078393002.html
Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки
Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки - РИА Новости, 04.03.2026
Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки
Начальник управления вагонного хозяйства в структуре РЖД задержан за полученные в Москве взятки на 12 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:41:00+03:00
2026-03-04T10:41:00+03:00
2026-03-04T10:41:00+03:00
происшествия
москва
россия
ржд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20260303/prigovor-2078120653.html
https://ria.ru/20251030/moskva-2051807217.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, ржд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ)
Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки
Главу управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки на 12 млн руб
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Начальник управления вагонного хозяйства в структуре РЖД задержан за полученные в Москве взятки на 12 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД
" по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ
(получение взятки в особо крупном размере), а также посредника во взяточничестве по часть 4 статьи 291.1 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2025 года начальник управления вагонного хозяйства получил в Москве
через посредника взятку более 12 миллионов рублей за действия в пользу коммерческой организации – заключение договоров подряда на ремонт грузовых вагонов и их запасных частей, а также беспрепятственную приемку работ.
В настоящее время фигуранты дела задержаны, им предъявлено обвинение. Подчеркивается, что на допросе соучастники полностью признали вину. Добавляется, что со взяткодателем также проведен ряд следственных действий.
Кроме того, в рамках расследования проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов, изъяты предметы и документы, указывающие на их причастность к совершенному преступлению.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения", - рассказали в СК
.