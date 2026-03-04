Рейтинг@Mail.ru
Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/vzyatki-2078393002.html
Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки
Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки - РИА Новости, 04.03.2026
Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки
Начальник управления вагонного хозяйства в структуре РЖД задержан за полученные в Москве взятки на 12 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:41:00+03:00
2026-03-04T10:41:00+03:00
происшествия
москва
россия
ржд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20260303/prigovor-2078120653.html
https://ria.ru/20251030/moskva-2051807217.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, ржд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ)
Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки

Главу управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки на 12 млн руб

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Начальник управления вагонного хозяйства в структуре РЖД задержан за полученные в Москве взятки на 12 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также посредника во взяточничестве по часть 4 статьи 291.1 УК РФ", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку
3 марта, 10:50
По данным следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2025 года начальник управления вагонного хозяйства получил в Москве через посредника взятку более 12 миллионов рублей за действия в пользу коммерческой организации – заключение договоров подряда на ремонт грузовых вагонов и их запасных частей, а также беспрепятственную приемку работ.
В настоящее время фигуранты дела задержаны, им предъявлено обвинение. Подчеркивается, что на допросе соучастники полностью признали вину. Добавляется, что со взяткодателем также проведен ряд следственных действий.
Кроме того, в рамках расследования проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов, изъяты предметы и документы, указывающие на их причастность к совершенному преступлению.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения", - рассказали в СК.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Экс-начальника подразделения РЖД обвинили в крупной взятке
30 октября 2025, 12:14
 
ПроисшествияМоскваРоссияРЖДСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала