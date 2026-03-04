Главу округа в Подмосковье и его замов заподозрили в получении взяток

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Главу муниципального округа Серебряные Пруды и троих его заместителей заподозрили в получении взяток на 5,85 миллиона рублей от предпринимателей, в том числе по контрактам по уборке снега, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
«
"Следственными органами главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального округа Серебряные Пруды, трех его заместителей, директора муниципального казённого учреждения "Центр торгов", подозреваемых в получении ими взяток (пп. "а", "в", ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в отношении индивидуального предпринимателя и генерального директора фирмы, подозреваемых в даче взяток (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ соответственно)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, группа, возглавляемая главой округа, организовала схему получения взяток от предпринимателей на сумму 850 тысяч рублей и пять миллионов за покровительство по контрактам по уборке снега, ремонту дорог и благоустройству.
Уголовное дело инициировано по материалам ФСБ. В рамках расследования проводятся допросы, обыски и сбор доказательств.