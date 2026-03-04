Главу округа в Подмосковье и его замов заподозрили в получении взяток

«

"Следственными органами главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального округа Серебряные Пруды, трех его заместителей, директора муниципального казённого учреждения "Центр торгов", подозреваемых в получении ими взяток (пп. "а", "в", ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в отношении индивидуального предпринимателя и генерального директора фирмы, подозреваемых в даче взяток (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ соответственно)", - говорится в сообщении.