Рейтинг@Mail.ru
Главу округа в Подмосковье и его замов заподозрили в получении взяток - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 04.03.2026 (обновлено: 10:06 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/vzyatki-2078381454.html
Главу округа в Подмосковье и его замов заподозрили в получении взяток
Главу округа в Подмосковье и его замов заподозрили в получении взяток - РИА Новости, 04.03.2026
Главу округа в Подмосковье и его замов заподозрили в получении взяток
Главу муниципального округа Серебряные Пруды и троих его заместителей заподозрили в получении взяток на 5,85 миллиона рублей от предпринимателей, в том числе по РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:04:00+03:00
2026-03-04T10:06:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32ab329acb0661404becf8c6c353bb3f.jpg
https://ria.ru/20260303/prigovor-2078120653.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_571994a2591a174a7f8af32511231b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Главу округа в Подмосковье и его замов заподозрили в получении взяток

Главу подмосковного округа Серебряные Пруды заподозрили в получении взяток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Главу муниципального округа Серебряные Пруды и троих его заместителей заподозрили в получении взяток на 5,85 миллиона рублей от предпринимателей, в том числе по контрактам по уборке снега, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
«
"Следственными органами главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального округа Серебряные Пруды, трех его заместителей, директора муниципального казённого учреждения "Центр торгов", подозреваемых в получении ими взяток (пп. "а", "в", ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в отношении индивидуального предпринимателя и генерального директора фирмы, подозреваемых в даче взяток (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ соответственно)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, группа, возглавляемая главой округа, организовала схему получения взяток от предпринимателей на сумму 850 тысяч рублей и пять миллионов за покровительство по контрактам по уборке снега, ремонту дорог и благоустройству.
Уголовное дело инициировано по материалам ФСБ. В рамках расследования проводятся допросы, обыски и сбор доказательств.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку
3 марта, 10:50
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала