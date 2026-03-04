Бахрушинский музей открыл выставку на Фестивале российского кино в Таиланде

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) впервые представил проект в Таиланде, открылась совместная с Роскино выставка "Россия - земля талантов", сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.
В открытии приняли участие генеральный консул РФ на Пхукете Егор Иванов, гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и генеральный директор Роскино Эльза Антонова.
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова
Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова
"Мы представили первую выставку Бахрушинского музея в Королевстве Таиланд, которая также положила начало масштабного проекта "Кино|Театр". География нашей и так обширной международной деятельности стала еще больше. Недавно заключенное соглашение с Роскино стало логичным этапом в этом направлении. В совместных планах на ближайшее время – более пяти новых выставочных проектов за рубежом", - приводит пресс-служба слова Трубиновой.
Как уточнили в БТМ, выставка "Россия - земля талантов" демонстрирует традицию преемственности в сфере искусства театра и кино. Ее центром стали фотографии отечественных артистов, среди которых Олег Табаков - в роли Петра Сорина в "Чайке", Сергей Безруков - в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро", Роман Мадянов - в постановке "Закат", Александр Устюгов - в работе над спектаклем "Идиот".
Выставка Бахрушинского музея в Таиланде
Отдельная часть посвящена знаменитому актеру театра и кино Владимиру Высоцкому. Здесь гости экспозиции могут увидеть редкие снимки артиста, включая его легендарного Гамлета в постановке Юрия Любимова в Театре на Таганке, а также кадры и афиши других знаковых постановок.
"Сочетание традиций театрального и кинематографического наследия позволит нам создать уникальную площадку, где зарубежная аудитория сможет глубже прочувствовать богатство и красоту русского искусства", - отметила Антонова.
Мероприятие организовано при поддержки Минкультуры России и Минкультуры Таиланда.