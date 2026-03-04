Рейтинг@Mail.ru
Бахрушинский музей открыл выставку на Фестивале российского кино в Таиланде - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
11:50 04.03.2026 (обновлено: 12:10 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/vystavka-2078402539.html
Бахрушинский музей открыл выставку на Фестивале российского кино в Таиланде
Бахрушинский музей открыл выставку на Фестивале российского кино в Таиланде - РИА Новости, 04.03.2026
Бахрушинский музей открыл выставку на Фестивале российского кино в Таиланде
Бахрушинский театральный музей (БТМ) впервые представил проект в Таиланде, открылась совместная с Роскино выставка "Россия - земля талантов", сообщили РИА... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:50:00+03:00
2026-03-04T12:10:00+03:00
музейные маршруты россии
кристина трубинова
таиланд
россия
музеи
театр
роскино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078400821_0:116:1260:825_1920x0_80_0_0_c4e82db5d1d7482766c3f56e16db1f4b.jpg
https://ria.ru/20260227/kinoteatr-2077090736.html
таиланд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078400821_140:0:1260:840_1920x0_80_0_0_6f2f103246fc267324722f40a392ff5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кристина трубинова, таиланд, россия, музеи, театр, роскино
Музейные маршруты России, Кристина Трубинова, Таиланд, Россия, Музеи, Театр, Роскино
Бахрушинский музей открыл выставку на Фестивале российского кино в Таиланде

Бахрушинский музей представил выставку "Россия - земля талантов" в Таиланде

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяПосетительница на выставке Бахрушинского музея в Таиланде
Посетительница на выставке Бахрушинского музея в Таиланде - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Посетительница на выставке Бахрушинского музея в Таиланде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) впервые представил проект в Таиланде, открылась совместная с Роскино выставка "Россия - земля талантов", сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.
В открытии приняли участие генеральный консул РФ на Пхукете Егор Иванов, гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и генеральный директор Роскино Эльза Антонова.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова

Генеральный директор БТМ Кристина Трубинова

Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяГенеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова
Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова
Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2

Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
"Мы представили первую выставку Бахрушинского музея в Королевстве Таиланд, которая также положила начало масштабного проекта "Кино|Театр". География нашей и так обширной международной деятельности стала еще больше. Недавно заключенное соглашение с Роскино стало логичным этапом в этом направлении. В совместных планах на ближайшее время – более пяти новых выставочных проектов за рубежом", - приводит пресс-служба слова Трубиновой.
Как уточнили в БТМ, выставка "Россия - земля талантов" демонстрирует традицию преемственности в сфере искусства театра и кино. Ее центром стали фотографии отечественных артистов, среди которых Олег Табаков - в роли Петра Сорина в "Чайке", Сергей Безруков - в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро", Роман Мадянов - в постановке "Закат", Александр Устюгов - в работе над спектаклем "Идиот".
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяВыставка Бахрушинского музея в Таиланде
Выставка Бахрушинского музея в Таиланде - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Выставка Бахрушинского музея в Таиланде
Отдельная часть посвящена знаменитому актеру театра и кино Владимиру Высоцкому. Здесь гости экспозиции могут увидеть редкие снимки артиста, включая его легендарного Гамлета в постановке Юрия Любимова в Театре на Таганке, а также кадры и афиши других знаковых постановок.
"Сочетание традиций театрального и кинематографического наследия позволит нам создать уникальную площадку, где зарубежная аудитория сможет глубже прочувствовать богатство и красоту русского искусства", - отметила Антонова.
Мероприятие организовано при поддержки Минкультуры России и Минкультуры Таиланда.
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Бахрушинский музей и РОСКИНО запускают международный проект "Кино | Театр"
27 февраля, 11:34
 
Музейные маршруты РоссииКристина ТрубиноваТаиландРоссияМузеиТеатрРоскино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала