Бахрушинский музей открыл выставку на Фестивале российского кино в Таиланде

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) впервые представил проект в Таиланде, открылась совместная с Роскино выставка "Россия - земля талантов", сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.

В открытии приняли участие генеральный консул РФ на Пхукете Егор Иванов, гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и генеральный директор Роскино Эльза Антонова.

"Мы представили первую выставку Бахрушинского музея в Королевстве Таиланд, которая также положила начало масштабного проекта "Кино|Театр". География нашей и так обширной международной деятельности стала еще больше. Недавно заключенное соглашение с Роскино стало логичным этапом в этом направлении. В совместных планах на ближайшее время – более пяти новых выставочных проектов за рубежом", - приводит пресс-служба слова Трубиновой.

Как уточнили в БТМ, выставка "Россия - земля талантов" демонстрирует традицию преемственности в сфере искусства театра и кино. Ее центром стали фотографии отечественных артистов, среди которых Олег Табаков - в роли Петра Сорина в "Чайке", Сергей Безруков - в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро", Роман Мадянов - в постановке "Закат", Александр Устюгов - в работе над спектаклем "Идиот".

Отдельная часть посвящена знаменитому актеру театра и кино Владимиру Высоцкому. Здесь гости экспозиции могут увидеть редкие снимки артиста, включая его легендарного Гамлета в постановке Юрия Любимова в Театре на Таганке, а также кадры и афиши других знаковых постановок.

"Сочетание традиций театрального и кинематографического наследия позволит нам создать уникальную площадку, где зарубежная аудитория сможет глубже прочувствовать богатство и красоту русского искусства", - отметила Антонова.