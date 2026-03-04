Рейтинг@Mail.ru
03:37 04.03.2026 (обновлено: 09:45 04.03.2026)
В Госдуме рассказали, сколько могут вернуть россияне за занятия спортом
Дарья Буймова
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россияне могут вернуть до 19,5 тысяч рублей в год в качестве налогового вычета из суммы, потраченной на занятия спортом, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Государство говорит гражданам: занимайтесь спортом, это полезно, это важно, это продлевает жизнь. И не просто говорит, а мотивирует к этому живыми деньгами. Получить можно до 19,5 тысяч рублей в год. Спорт - инвестиция в здоровье. А налоговый вычет - возврат части этих инвестиций государством", - сказал Свищев.
Парламентарий отметил, что получение вычета доступно налоговым резидентам РФ, уплачивающим НДФЛ по ставке 13% или 15% - это работающие по найму, те, кто сдает имущество в аренду, получает доходы от инвестиций. Он уточнил, что не могут претендовать на вычет самозанятые, индивидуальные предприниматели на спецрежимах - упрощенке, патенте или едином сельхозналоге, а также безработные и нерезиденты.
"Общий лимит социальных налоговых вычетов на спорт, лечение, обучение и негосударственное пенсионное обеспечение составляет 150 тысяч рублей в год. Именно от этой суммы рассчитывается возврат. Например, если вы потратили на свой абонемент в фитнес 100 тысяч рублей, государство вернет вам 13 тысяч. Если оплатили занятия двоих детей, потратив по 70 тысяч на каждого, общая сумма расходов составит 140 тысяч, и вы получите обратно 18 200 рублей. Максимальный возврат 19 500 рублей положен тем, чьи суммарные расходы на спорт достигли или превысили 150 тысяч рублей за год. Это может быть комбинация затрат за себя, детей и родителей-пенсионеров", - подчеркнул он.
Свищев добавил, что с 2026 года налоговый вычет можно получить за оплату спортивных занятий за себя, за детей до 18 лет или до 24 лет при очном обучении, а также за родителей-пенсионеров по старости, инвалидности, потере кормильца.
"Важно понимать, что вычет предоставляется каждому родителю в пределах своего лимита. Если оба супруга работают и платят НДФЛ, семья может вернуть до 39 тысяч рублей в год. Вычет на спорт суммируется с другими социальными вычетами на лечение, обучение, негосударственное пенсионное обеспечение. Общий лимит на все эти направления - 150 тысяч рублей в год. Если у вас несколько детей, расходы на их занятия складываются в пределах этого же лимита", - пояснил он.
Депутат напомнил, что подробная информация о перечне организаций, дающих право на вычет, размещена на сайте Министерства спорта РФ, а инструкции по оформлению - на портале "Госуслуги" и в личном кабинете налогоплательщика.
"Главный документ - справка об оплате физкультурно-оздоровительных услуг по форме, утвержденной ФНС. Ее выдают в клубе или секции по запросу. Также потребуются копия договора с организацией, если он заключался, и платежные документы - чеки или квитанции. Для подтверждения родства с детьми нужна копия свидетельства о рождении, а для студентов до 24 лет - справка об очном обучении. Для родителей-пенсионеров понадобятся документы, подтверждающие получение пенсии. Критически важный момент: все документы должны быть оформлены на того, кто заявляет вычет. Если вы оплачиваете спорт для мамы, справка и договор должны быть на ваше имя", - сообщил он.
Свищев рассказал, что есть три способа, чтобы получить налоговый вычет: через работодателя в текущем году, самостоятельно в налоговой или по упрощенному порядку.
