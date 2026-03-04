Рейтинг@Mail.ru
23:03 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/vstrecha-2078607583.html
Главы МИД стран Персидского залива и ЕС проведут экстренную онлайн встречу
в мире, кайя каллас
Главы МИД стран Персидского залива и ЕС проведут экстренную онлайн встречу

Главы МИД стран Персидского залива и ЕС проведут онлайн встречу 5 марта

ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Экстренное совещание министров иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Евросоюза пройдет в четверг в режиме видеоконференции, сообщил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССГПЗ) Джасем аль-Будайви на сайте организации.
По данным совета, в совещании примет участие глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
В США следят за выборами нового лидера Ирана, заверили в Белом доме
Вчера, 22:57
"Экстренное удаленное совещание глав МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Европейского союза пройдет 5 марта, будут рассмотрены последствия иранской агрессии против стран-членов ССГПЗ, серьезные события в регионе и их негативное влияние на весь мир", - отметил аль-Будайви.
Организуя встречи с региональными и международными партнерами, указал глава ССАГПЗ, совет стремится "подтолкнуть международное сообщество выполнить обязательства по прекращению войны".
Белый дом обвинил CNN в искажении информации об операции против Ирана
Вчера, 22:32
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
