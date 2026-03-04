Главу управления мэрии Воронежа задержали за превышение полномочий

ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Руководитель одного из управлений администрации Воронежа задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в СУСК России по региону.

Ведомство сообщало, что уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий" возбуждено в отношении руководителя одного из управлений мэрии Воронежа

"По месту жительства и работы подозреваемого следователем СК во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Воронежской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Следователем решается вопрос об избрании меры пресечения", - уточнили в СУ СК России по Воронежской области в Мах

По версии следствия, в период с января по март 2025 года подозреваемый, занимая вышеуказанную должность и действуя в интересах своего знакомого - руководителя коммерческой организации, дал "заведомо незаконное указание второму участнику аукциона на право заключения договора аренды автостоянки в городе Воронеже отказаться от фактического участия в конкурсе".