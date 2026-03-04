https://ria.ru/20260304/volochkova-2078580488.html
Волочкова рассказала о боли в ноге после операции
Волочкова рассказала о боли в ноге после операции - РИА Новости, 04.03.2026
Волочкова рассказала о боли в ноге после операции
Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась РИА Новости на долгую реабилитацию после операции на ноге, сопровождающуюся болями. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:59:00+03:00
2026-03-04T19:59:00+03:00
2026-03-04T19:59:00+03:00
шоубиз
анастасия волочкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749196708_0:0:2316:1302_1920x0_80_0_0_129584ac8bd4305155fc9c68572b4895.jpg
https://ria.ru/20260126/volochkova-2070294251.html
https://ria.ru/20260120/volochkova-2068960164.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749196708_135:0:1871:1302_1920x0_80_0_0_40e4709c9398bc0aa40103c783eaab73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия волочкова
Шоубиз, Анастасия Волочкова
Волочкова рассказала о боли в ноге после операции
Волочкова пожаловалась на болезненную реабилитацию после операции на ноге
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась РИА Новости на долгую реабилитацию после операции на ноге, сопровождающуюся болями.
В феврале Волочкова
перенесла операцию по удалению косточки на ноге в одной из клиник Германии
.
"Нога меня беспокоит. Тяжелейшая операция, сейчас шов заживает. Делаю небольшую гимнастику, хотя мне нельзя ее делать. Но я не могу сидеть на месте. Я еще будучи в стационаре в Германии, лежа в кроватке, зарядила себе непрерывный авторский тур, вплоть до 1 мая. Просто эти концерты пока будут без хореографических, танцевальных композиций, а будут песни", - рассказала балерина.
Артистка добавила, что на всех мероприятиях планирует выступить на каблуках, несмотря на плохое самочувствие.
"Нога все время тянет одинаково. Но я же Волочкова! По-другому не могу", - заключила экс-прима Большого театра
.