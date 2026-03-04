Рейтинг@Mail.ru
Волочкова рассказала о боли в ноге после операции
19:59 04.03.2026
Волочкова рассказала о боли в ноге после операции
Волочкова рассказала о боли в ноге после операции - РИА Новости, 04.03.2026
Волочкова рассказала о боли в ноге после операции
Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась РИА Новости на долгую реабилитацию после операции на ноге, сопровождающуюся болями. РИА Новости, 04.03.2026
анастасия волочкова
Шоубиз, Анастасия Волочкова
Волочкова рассказала о боли в ноге после операции

Волочкова пожаловалась на болезненную реабилитацию после операции на ноге

Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© YesNoYes/Youtube
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась РИА Новости на долгую реабилитацию после операции на ноге, сопровождающуюся болями.
В феврале Волочкова перенесла операцию по удалению косточки на ноге в одной из клиник Германии.
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Волочкова опровергла слухи о долгах за квартиру в центре Москвы
26 января, 11:53
"Нога меня беспокоит. Тяжелейшая операция, сейчас шов заживает. Делаю небольшую гимнастику, хотя мне нельзя ее делать. Но я не могу сидеть на месте. Я еще будучи в стационаре в Германии, лежа в кроватке, зарядила себе непрерывный авторский тур, вплоть до 1 мая. Просто эти концерты пока будут без хореографических, танцевальных композиций, а будут песни", - рассказала балерина.
Артистка добавила, что на всех мероприятиях планирует выступить на каблуках, несмотря на плохое самочувствие.
"Нога все время тянет одинаково. Но я же Волочкова! По-другому не могу", - заключила экс-прима Большого театра.
Волочкова рассказала, как относится к черному пиару
20 января, 10:07
Волочкова рассказала, как относится к черному пиару
20 января, 10:07
 
