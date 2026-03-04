Волочкова рассказала о боли в ноге после операции

"Нога меня беспокоит. Тяжелейшая операция, сейчас шов заживает. Делаю небольшую гимнастику, хотя мне нельзя ее делать. Но я не могу сидеть на месте. Я еще будучи в стационаре в Германии, лежа в кроватке, зарядила себе непрерывный авторский тур, вплоть до 1 мая. Просто эти концерты пока будут без хореографических, танцевальных композиций, а будут песни", - рассказала балерина.