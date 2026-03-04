https://ria.ru/20260304/volgograd-2078555372.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград - РИА Новости, 04.03.2026
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
Состояние пятерых пострадавших в Волгограде после атаки БПЛА оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения. РИА Новости, 04.03.2026
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
РИА Новости: пятеро пострадавших при атаке на Волгоград проходят лечение