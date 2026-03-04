В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград

ВОЛГОГРАД, 4 мар – РИА Новости. Состояние пятерых пострадавших в Волгограде после атаки БПЛА оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения.

"Три женщины 1953, 1967 и 1994 годов рождения, девушка 2007 года рождения и мужчина 2004 года рождения проходят лечение в отделении нейрохирургии, у всех состояние удовлетворительное", - сказали в облздраве.