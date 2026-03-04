Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
18:18 04.03.2026
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
Состояние пятерых пострадавших в Волгограде после атаки БПЛА оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград

ВОЛГОГРАД, 4 мар – РИА Новости. Состояние пятерых пострадавших в Волгограде после атаки БПЛА оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения.
Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщал, что пять человек пострадали в результате ночной атаки БПЛА на Волгоградскую область.
"Три женщины 1953, 1967 и 1994 годов рождения, девушка 2007 года рождения и мужчина 2004 года рождения проходят лечение в отделении нейрохирургии, у всех состояние удовлетворительное", - сказали в облздраве.
В ночь на среду БПЛА ВСУ атаковали в Волгограде квартиру в многоквартирном доме на улице Батова, выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах, кроме того, БПЛА упали в нежилой зоне. В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
