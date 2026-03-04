https://ria.ru/20260304/volgograd-2078500526.html
В Волгограде завершили обследование школы на предмет обломков БПЛА
В Волгограде завершили обследование школы на предмет обломков БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
В Волгограде завершили обследование школы на предмет обломков БПЛА
Обследование территории рядом со школой в Волгограде на предмет обломков БПЛА завершено, в четверг учебное заведение будет работать в обычном режиме, сообщили... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:55:00+03:00
2026-03-04T15:55:00+03:00
2026-03-04T15:55:00+03:00
происшествия
волгоград
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_e05cd79c2ac9c874814ee9a013c1366e.jpg
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_565eb00f91b6162d3fe95bd06087c5df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Волгоград, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Волгограде завершили обследование школы на предмет обломков БПЛА
В Волгограде завершили обследование территории школы на предмет обломков БПЛА
ВОЛГОГРАД, 4 мар – РИА Новости. Обследование территории рядом со школой в Волгограде на предмет обломков БПЛА завершено, в четверг учебное заведение будет работать в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда
сообщал, что школа эвакуирована после обнаружения рядом со входом предметов, похожих на обломки БПЛА. На место были вызваны сотрудники Росгвардии
, учащихся эвакуировали.
"Обследование территории около учебного заведения завершено. Завтра школа примет учеников в обычном режиме", - сообщили в мэрии.
В администрации города уточнили, что в среду после эвакуации дети отпущены домой.