В Волгограде завершили обследование школы на предмет обломков БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
15:55 04.03.2026
В Волгограде завершили обследование школы на предмет обломков БПЛА
В Волгограде завершили обследование школы на предмет обломков БПЛА
Обследование территории рядом со школой в Волгограде на предмет обломков БПЛА завершено, в четверг учебное заведение будет работать в обычном режиме, сообщили... РИА Новости, 04.03.2026
происшествия
волгоград
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
волгоград
Новости
ru-RU
В Волгограде завершили обследование школы на предмет обломков БПЛА

В Волгограде завершили обследование территории школы на предмет обломков БПЛА

© РИА Новости / Илья Наймушин
Автомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 4 мар – РИА Новости. Обследование территории рядом со школой в Волгограде на предмет обломков БПЛА завершено, в четверг учебное заведение будет работать в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда сообщал, что школа эвакуирована после обнаружения рядом со входом предметов, похожих на обломки БПЛА. На место были вызваны сотрудники Росгвардии, учащихся эвакуировали.
"Обследование территории около учебного заведения завершено. Завтра школа примет учеников в обычном режиме", - сообщили в мэрии.
В администрации города уточнили, что в среду после эвакуации дети отпущены домой.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
