ВС России поразили объекты энергетики и транспорта, используемые ВСУ

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119360 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28014 танков и других боевых бронированных машин, 1680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33616 орудий полевой артиллерии и минометов, 55826 единиц специальной военной автомобильной техники.