ВС России поразили объекты энергетики и транспорта, используемые ВСУ
ВС России поразили объекты энергетики и транспорта, используемые ВСУ
2026-03-04T12:15:00+03:00
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские войска поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, сообщили Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складу боеприпасов, объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины
, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении
.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119360 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28014 танков и других боевых бронированных машин, 1680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33616 орудий полевой артиллерии и минометов, 55826 единиц специальной военной автомобильной техники.