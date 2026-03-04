Рейтинг@Mail.ru
Внуково за ночь и утро принял более 400 пассажиров трех рейсов из Дубая - РИА Новости, 04.03.2026
11:03 04.03.2026
Внуково за ночь и утро принял более 400 пассажиров трех рейсов из Дубая
Внуково за ночь и утро принял более 400 пассажиров трех рейсов из Дубая
Аэропорт "Внуково" ночью и утром 4 марта обслужил 403 пассажиров трех рейсов авиакомпании Flydubai из Дубая, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 04.03.2026
в мире, дубай, исламабад, пакистан, flydubai, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Исламабад, Пакистан, Flydubai, Военная операция США и Израиля против Ирана
Внуково за ночь и утро принял более 400 пассажиров трех рейсов из Дубая

Внуково ночью и утром обслужил 403 пассажиров трех рейсов Flydubai из Дубая

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" ночью и утром 4 марта обслужил 403 пассажиров трех рейсов авиакомпании Flydubai из Дубая, сообщили в воздушной гавани.
"Во "Внуково" прибыли: в 4.08 — рейс FZ 987A, следовавший из Дубая с дозаправкой в столице Пакистана Исламабаде. Он доставил домой 174 пассажира. В 5.35 — рейс FZ 987 со 119 пассажирами, также следовавший из Дубая с промежуточной посадкой в Исламабаде. А в 9.42 во "Внуково" приземлился рейс FZ 965, на борту которого из Дубая прибыли 110 пассажиров", - говорится в сообщении.
Рейсы перевозили граждан России, которые должны были вылететь в Москву ранее, отметили в аэропорту. А все производственные службы продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность полетов и комфорт пассажиров.
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае после ночных атак
