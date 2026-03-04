https://ria.ru/20260304/vnukovo-2078400543.html
Внуково за ночь и утро принял более 400 пассажиров трех рейсов из Дубая
Внуково за ночь и утро принял более 400 пассажиров трех рейсов из Дубая - РИА Новости, 04.03.2026
Внуково за ночь и утро принял более 400 пассажиров трех рейсов из Дубая
Аэропорт "Внуково" ночью и утром 4 марта обслужил 403 пассажиров трех рейсов авиакомпании Flydubai из Дубая, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
дубай
исламабад
пакистан
flydubai
военная операция сша и израиля против ирана
Внуково за ночь и утро принял более 400 пассажиров трех рейсов из Дубая
Внуково ночью и утром обслужил 403 пассажиров трех рейсов Flydubai из Дубая