Белоусов поздравил бойцов, освободивших запорожскую Веселянку
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 04.03.2026
Белоусов поздравил бойцов, освободивших запорожскую Веселянку
Белоусов поздравил бойцов, освободивших запорожскую Веселянку
Белоусов поздравил бойцов, освободивших запорожскую Веселянку

Белоусов поздравил десантников, освобождавших Веселянку в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмовой группы ВДВ РФ в зоне СВО
Военнослужащий штурмовой группы ВДВ РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий штурмовой группы ВДВ РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 247-го гвардейского десантно-штурмового полка с освобождением населенного пункта Веселянка в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 247 гвардейского десантно-штурмового кавказского ордена Кутузова казачьего полка с освобождением населенного пункта Веселянка Запорожской области.", - сообщило ведомство.
"Военнослужащие полка по первому зову Родины встали на ее защиту и с честью продолжают славные традиции воинов-десантников в ходе специальной военной операции", - отметил министр.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашего государства.
Об освобождении Веселянки Минобороны сообщило вчера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
