Белоусов поздравил бойцов, освободивших запорожскую Веселянку
2026-03-04T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
андрей белоусов
вооруженные силы рф
россия
запорожская область
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 247-го гвардейского десантно-штурмового полка с освобождением населенного пункта Веселянка в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
поздравил командование и личный состав 247 гвардейского десантно-штурмового кавказского ордена Кутузова казачьего полка с освобождением населенного пункта Веселянка Запорожской области
.", - сообщило ведомство.
"Военнослужащие полка по первому зову Родины встали на ее защиту и с честью продолжают славные традиции воинов-десантников в ходе специальной военной операции", - отметил министр.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашего государства.
Об освобождении Веселянки Минобороны сообщило вчера.