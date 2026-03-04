Рейтинг@Mail.ru
Венгрия усилила охрану энергообъектов после угроз Зеленского - РИА Новости, 04.03.2026
13:57 04.03.2026 (обновлено: 14:11 04.03.2026)
Венгрия усилила охрану энергообъектов после угроз Зеленского
в мире
венгрия
украина
северный поток
виктор орбан
авария на "северных потоках"
Новости
в мире, венгрия, украина, северный поток, виктор орбан, авария на "северных потоках"
В мире, Венгрия, Украина, Северный поток, Виктор Орбан, Авария на "Северных потоках"
Венгрия усилила охрану энергообъектов после угроз Зеленского

Орбан: Украина взорвала "Северный поток" и это не должно повториться с "Дружбой"

© AP Photo / BELA SZANDELSZKYПриемная площадка нефтепровода "Дружба"
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / BELA SZANDELSZKY
Приемная площадка нефтепровода "Дружба" . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Венгрия усилила охрану энергообъектов, поскольку Украина взорвала "Северный поток" и это не должно повториться с "Дружбой", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"(Владимир) Зеленский заявил, что он не допустит попадания российской энергии в Европу. Следовательно, любой энергетический объект, использующий российскую энергию, может стать мишенью для украинских диверсий. Украинцы также подорвали газопровод "Северный поток", поэтому мы решили усилить защиту венгерских энергетических объектов", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, венгерские вооруженные силы развернули охрану в 75 местах для защиты энергетических объектов. "То, что произошло с "Северным потоком", не должно повториться с нами", - подчеркнул Орбан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Европейцам приготовиться: теракт на "Северных потоках" был первой ласточкой
23 октября 2025, 08:00
 
В миреВенгрияУкраинаСеверный потокВиктор ОрбанАвария на "Северных потоках"
 
 
