Венгрия усилила охрану энергообъектов после угроз Зеленского

БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Венгрия усилила охрану энергообъектов, поскольку Украина взорвала "Северный поток" и это не должно повториться с "Дружбой", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, венгерские вооруженные силы развернули охрану в 75 местах для защиты энергетических объектов. "То, что произошло с "Северным потоком", не должно повториться с нами", - подчеркнул Орбан.