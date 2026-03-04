Венгрия усилила охрану энергообъектов после угроз Зеленского

БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Венгрия усилила охрану энергообъектов, поскольку Украина взорвала "Северный поток" и это не должно повториться с "Дружбой", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"(Владимир) Зеленский заявил, что он не допустит попадания российской энергии в Европу. Следовательно, любой энергетический объект, использующий российскую энергию, может стать мишенью для украинских диверсий. Украинцы также подорвали газопровод "Северный поток", поэтому мы решили усилить защиту венгерских энергетических объектов", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, венгерские вооруженные силы развернули охрану в 75 местах для защиты энергетических объектов. "То, что произошло с "Северным потоком", не должно повториться с нами", - подчеркнул Орбан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Европейцам приготовиться: теракт на "Северных потоках" был первой ласточкой
23 октября 2025, 08:00