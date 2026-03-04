Рейтинг@Mail.ru
Министр внутренних дел США прибыл в Венесуэлу - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/venesuela-2078573767.html
Министр внутренних дел США прибыл в Венесуэлу
Министр внутренних дел США прибыл в Венесуэлу - РИА Новости, 04.03.2026
Министр внутренних дел США прибыл в Венесуэлу
Министр внутренних дел США Даг Бургум прибыл в Венесуэлу для обсуждения налаживания цепочек поставок критических минералов в рамках соответствующего плана... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:40:00+03:00
2026-03-04T19:40:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983900199_0:0:3338:1878_1920x0_80_0_0_ebff031fc5d9c2b0e64507e2517dbaec.jpg
https://ria.ru/20260304/venesuela-2078346958.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983900199_607:0:3338:2048_1920x0_80_0_0_346e3e5eee6489775457244a392e12f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп
Министр внутренних дел США прибыл в Венесуэлу

Министр внутренних дел США Бургум прибыл в Венесуэлу

© AP Photo / Phelan M. EbenhackДаг Бургум
Даг Бургум - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Phelan M. Ebenhack
Даг Бургум. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Министр внутренних дел США Даг Бургум прибыл в Венесуэлу для обсуждения налаживания цепочек поставок критических минералов в рамках соответствующего плана американского президента Дональда Трампа, сообщает американское посольство в латиноамериканской стране.
"Добро пожаловать в Венесуэлу, министр Бургум. Как председатель национального совета по энергетике и главы министерства внутренних дел министр встретится с временным правительством страны (Венесуэлы – ред.), установит контакты между компаниями США и Венесуэлы и будет работать на благо горнодобывающего сектора и создания безопасных цепочек поставок критически важных минералов", - говорится в сообщении посольства США.
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Венесуэльская PDVSA подписала новые контракты с США
Вчера, 04:18
 
В миреВенесуэлаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала