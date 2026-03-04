https://ria.ru/20260304/venesuela-2078573767.html
Министр внутренних дел США прибыл в Венесуэлу
Министр внутренних дел США прибыл в Венесуэлу
Министр внутренних дел США прибыл в Венесуэлу
Министр внутренних дел США Даг Бургум прибыл в Венесуэлу для обсуждения налаживания цепочек поставок критических минералов в рамках соответствующего плана...
2026-03-04T19:40:00+03:00
2026-03-04T19:40:00+03:00
2026-03-04T19:40:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983900199_0:0:3338:1878_1920x0_80_0_0_ebff031fc5d9c2b0e64507e2517dbaec.jpg
https://ria.ru/20260304/venesuela-2078346958.html
венесуэла
сша
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983900199_607:0:3338:2048_1920x0_80_0_0_346e3e5eee6489775457244a392e12f0.jpg
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп
Министр внутренних дел США прибыл в Венесуэлу
Министр внутренних дел США Бургум прибыл в Венесуэлу