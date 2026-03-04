Венесуэльская PDVSA подписала новые контракты с США

Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото

МЕХИКО, 4 мар - РИА Новости. Венесуэльская нефтегазовая компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) сообщила о подписании новых контрактов с американскими компаниями на поставку нефти и нефтепродуктов в США, говорится в заявлении организации.

PDVSA подписала контракты на поставку с компаниями-трейдерами нефти и нефтепродуктов, предназначенных для рынка Соединенных Штатов, тем самым сохраняя свою историческую коммерческую связь для обеспечения поставок", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В PDVSA добавили, что привержены поддержанию стабильности мирового энергетического рынка и подчеркнули свой статус надежного поставщика.

"Венесуэльское государство вновь подчеркивает необходимость освободить от санкций отрасль углеводородов, чтобы нарастить национальное производство и укрепить международную торговлю", - сказано в тексте.