Венесуэльская PDVSA подписала новые контракты с США

МЕХИКО, 4 мар - РИА Новости. Венесуэльская нефтегазовая компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) сообщила о подписании новых контрактов с американскими компаниями на поставку нефти и нефтепродуктов в США, говорится в заявлении организации.
"PDVSA подписала контракты на поставку с компаниями-трейдерами нефти и нефтепродуктов, предназначенных для рынка Соединенных Штатов, тем самым сохраняя свою историческую коммерческую связь для обеспечения поставок", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В PDVSA добавили, что привержены поддержанию стабильности мирового энергетического рынка и подчеркнули свой статус надежного поставщика.
"Венесуэльское государство вновь подчеркивает необходимость освободить от санкций отрасль углеводородов, чтобы нарастить национальное производство и укрепить международную торговлю", - сказано в тексте.
Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные отгрузок, PDVSA в феврале нарастила экспорт нефти в США и Европу, но это не смогло компенсировать потерю поставок в Китай, который был основным рынком сбыта для этой латиноамериканской страны. Общий объем экспорта компании снизился к январю на 6,5% и на 19% в годовом выражении до 737 тысяч баррелей в сутки.
В феврале США разрешили проводить операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы за исключением лиц из России, Ирана, Китая, Кубы и КНДР. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российские компании вытесняются из Венесуэлы после того, как США в начале января нанесли массированный удар по стране, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. По словам министра, запрет на сделки по венесуэльской нефти с рядом стран, установленный минфином США, является прямой дискриминацией.