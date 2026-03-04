Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пусковую установку "Фламинго" в Николаевской области - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ustanovka-2078575800.html
ВС России уничтожили пусковую установку "Фламинго" в Николаевской области
ВС России уничтожили пусковую установку "Фламинго" в Николаевской области - РИА Новости, 04.03.2026
ВС России уничтожили пусковую установку "Фламинго" в Николаевской области
Пусковую установку украинских баллистических ракет "Фламинго" уничтожили недалеко от Вознесенска Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:46:00+03:00
2026-03-04T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаевская область
украина
сергей лебедев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072887250_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b44163741dc8695bf41ffa86d48e4751.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072887250_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7de055d53946cc292aa0a3e420cc81f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаевская область, украина, сергей лебедев, нато
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, НАТО
ВС России уничтожили пусковую установку "Фламинго" в Николаевской области

Лебедев: ВС России уничтожили установку "Фламинго" в Николаевской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Пусковую установку украинских баллистических ракет "Фламинго" уничтожили недалеко от Вознесенска Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилет по месту, откуда эти "Фламинго" взлетали. Пусковая установка в "ноль", даже расплавилась частично", - сказал подпольщик.
По данным Лебедева, ранения получили офицеры из стран НАТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьУкраинаСергей ЛебедевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала