ВС России уничтожили пусковую установку "Фламинго" в Николаевской области

ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Пусковую установку украинских баллистических ракет "Фламинго" уничтожили недалеко от Вознесенска Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Прилет по месту, откуда эти "Фламинго" взлетали. Пусковая установка в "ноль", даже расплавилась частично", - сказал подпольщик.