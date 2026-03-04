https://ria.ru/20260304/ustanovka-2078575800.html
ВС России уничтожили пусковую установку "Фламинго" в Николаевской области
ВС России уничтожили пусковую установку "Фламинго" в Николаевской области - РИА Новости, 04.03.2026
ВС России уничтожили пусковую установку "Фламинго" в Николаевской области
Пусковую установку украинских баллистических ракет "Фламинго" уничтожили недалеко от Вознесенска Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
николаевская область
украина
сергей лебедев
нато
николаевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
николаевская область, украина, сергей лебедев, нато
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, НАТО
ВС России уничтожили пусковую установку "Фламинго" в Николаевской области
Лебедев: ВС России уничтожили установку "Фламинго" в Николаевской области