Рейтинг@Mail.ru
Забота США о ядерном нераспространении всегда была мнимой, заявил Ульянов - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ulyanov-2078562288.html
Забота США о ядерном нераспространении всегда была мнимой, заявил Ульянов
Забота США о ядерном нераспространении всегда была мнимой, заявил Ульянов - РИА Новости, 04.03.2026
Забота США о ядерном нераспространении всегда была мнимой, заявил Ульянов
Забота Вашингтона о режиме ядерного нераспространения, в том числе в контексте иранской ядерной программы, всегда была мнимой, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:47:00+03:00
2026-03-04T18:47:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_0:65:3072:1792_1920x0_80_0_0_7ab7885e76655ae9d59d96071bdbcd0a.jpg
https://ria.ru/20260304/ulyanov-2078561635.html
вашингтон (штат)
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_20a631838024d4ee9eec1167e295fa9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Вашингтон (штат), Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Забота США о ядерном нераспространении всегда была мнимой, заявил Ульянов

Ульянов: забота США о режиме ядерного нераспространения всегда была мнимой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Забота Вашингтона о режиме ядерного нераспространения, в том числе в контексте иранской ядерной программы, всегда была мнимой, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Забота Вашингтона о режиме ядерного нераспространения, в том числе в контексте иранской ядерной программы, всегда была мнимой. Долгие десятилетия мы слушали о том, что Иран якобы находится в шаге от разработки ядерного боезаряда", - отметил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
"Хотя Тегеран неоднократно... демонстрировал готовность договариваться на взаимоприемлемых условиях для снятия каких-либо озабоченностей", - добавил дипломат.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ирану поставили ультиматум об отказе от мирного атома, заявил Ульянов
Вчера, 18:44
 
В миреВашингтон (штат)РоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала