Забота США о ядерном нераспространении всегда была мнимой, заявил Ульянов

ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Забота Вашингтона о режиме ядерного нераспространения, в том числе в контексте иранской ядерной программы, всегда была мнимой, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.