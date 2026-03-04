https://ria.ru/20260304/ulyanov-2078562288.html
Забота США о ядерном нераспространении всегда была мнимой, заявил Ульянов
Забота США о ядерном нераспространении всегда была мнимой, заявил Ульянов
Забота Вашингтона о режиме ядерного нераспространения, в том числе в контексте иранской ядерной программы, всегда была мнимой, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
вашингтон (штат)
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
Забота США о ядерном нераспространении всегда была мнимой, заявил Ульянов
