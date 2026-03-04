Рейтинг@Mail.ru
Ирану поставили ультиматум об отказе от мирного атома, заявил Ульянов - РИА Новости, 04.03.2026
18:44 04.03.2026
Ирану поставили ультиматум об отказе от мирного атома, заявил Ульянов
в мире
иран
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Военная операция США и Израиля против Ирана
Ирану поставили ультиматум об отказе от мирного атома, заявил Ульянов

Ульянов: Ирану поставили ультиматум об отказе от права на мирный атом

ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Ирану, по сути, поставили ультиматум об отказе от своего неотъемлемого права на "мирный атом", предусмотренного Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Сейчас же иранцам, по сути, был поставлен ультиматум - де-факто отказ от своего неотъемлемого права на "мирный атом", предусмотренного ДНЯО", - сказал Ульянов на Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ульянов раскритиковал заявления о безопасности ударов по Ирану
В миреИранРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
