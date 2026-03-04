https://ria.ru/20260304/ulyanov-2078561635.html
Ирану поставили ультиматум об отказе от мирного атома, заявил Ульянов
Ирану поставили ультиматум об отказе от мирного атома, заявил Ульянов - РИА Новости, 04.03.2026
Ирану поставили ультиматум об отказе от мирного атома, заявил Ульянов
Ирану, по сути, поставили ультиматум об отказе от своего неотъемлемого права на "мирный атом", предусмотренного Договором о нераспространении ядерного оружия... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:44:00+03:00
в мире
иран
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
военная операция сша и израиля против ирана
Ирану поставили ультиматум об отказе от мирного атома, заявил Ульянов
Ульянов: Ирану поставили ультиматум об отказе от права на мирный атом