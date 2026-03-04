Ирану поставили ультиматум об отказе от мирного атома, заявил Ульянов

ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Ирану, по сути, поставили ультиматум об отказе от своего неотъемлемого права на "мирный атом", предусмотренного Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.